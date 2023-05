Espulso in soli 6′: l’entrata folle di Zaniolo

Follia in Turchia dove Nicolò Zaniolo si è fatto espellere nel giro di appena sei minuti: poi la reazione nervosa dell’ex Roma

È durata appena sei minuti la partita di Nicolò Zaniolo contro l’Istanbulspor. L’attaccante del Galatasaray, entrato al 69’ è stato espulso al 75’.

Follia: solo in questo modo può essere descritto quanto accaduto oggi in occasione di Istanbulspor-Galatasaray, match valevole per la trentaquattresima giornata del massimo campionato turco. Nicolò Zaniolo, finora autore di tre gol in nove apparizioni con la maglia del Galatasaray, è partito dalla panchina.

Poi, al 69′, il tecnico Okan Buruk lo ha mandato in campo al posto di Milot Rashica. La partita dell’ex Roma, però, è durata appena 6 minuti. Zaniolo infatti è stato protagonista di una dura entrata a gamba alta ai danni di un avversario che gli è costata l’espulsione.

Roma, Zaniolo si fa espellere in 6 minuti: follia in Turchia

Un’entrata durissima quella di Nicolò Zaniolo, autore di un fallo con gamba alta ai danni di un calciatore dell’Istanbulspor, costato carissimo all’ex Roma.

L’arbitro non ha avuto alcun dubbio e ha estratto il cartellino rosso, ponendo fine alla partita di Zaniolo appena 6′ dopo il suo ingresso in campo. E al momento dell’uscita l’ex Roma ha sfogato la sua rabbia colpendo con un calcio il tunnel d’ingresso agli spogliatoi.