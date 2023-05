È lui l’uomo giusto: dall’Inter al Milan, firma a tinte azzurre

Manca sempre meno all’attesissimo Euroderby, ma Inter e Milan potrebbero dare vita ad un duello di fuoco anche sul mercato: decisione presa

Il grande giorno è finalmente arrivato. Inter e Milan si sfidano per raggiungere un sogno, a distanza di tantissimi anni dall’ultima volta. La finale di Champions League, che si disputerà in quel di Istanbul, è davvero ad un passo ormai.

I nerazzurri guidati da mister Simone Inzaghi sono vicinissimi all’obiettivo, grazie al netto successo messo a referto all’andata in quel di San Siro. Primo tempo assolutamente da dimenticare per la squadra targata Stefano Pioli, che ha particolarmente sofferto l’assenza di un certo Rafael Leao, costretto al forfait per via di un’elongazione all’adduttore rimediata nella gara di campionato contro la Lazio. Il gioiello portoghese, però, è riuscito a comunque recuperare in extremis per il ritorno e, nel frattempo, ha anche raggiunto l’accordo definitivo con la società meneghina per il rinnovo del contratto fino al 2028. I rossoneri, dal canto loro, rischiano seriamente di non partecipare alla massima competizione europea nella prossima stagione, il che condizionerebbe inevitabilmente i piani di Maldini e Massara in chiave calciomercato. E non è da escludere, in tal senso, che anche in quell’ambito possa generarsi un derby di fuoco tra le due compagini milanesi, con le rispettive dirigenze chiamate a potenziare le rose a disposizione nelle settimane a venire.

Calciomercato Inter e Milan, derby per l’azzurro: decisione presa

Motivo per cui quest’oggi, sul profilo Telegram di Calciomercato.it, vi abbiamo sottoposto ad un sondaggio, chiedendovi quale obiettivo comune servirebbe di più sia al Milan che all’Inter.

Le opzione erano le seguenti: Tommaso Baldanzi, Roberto Firmino, Mateo Retegui, Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca. A vincere la contesa è il centravanti italoargentino della Nazionale di Roberto Mancini, piazzatosi al primo posto col 28% dei voti totali. Un distacco abbastanza importante dall’attaccante del Liverpool, dal difensore dell’Atalanta e dal gioiellino di casa Empoli, che hanno concluso la corsa a pari merito (18%). Infine, ultimo posto per la punta ex Sassuolo, il quale ha raccolto il 17% dei voti. Insomma, il pensiero dei tifosi è chiaro. Chissà se Retegui finirà davvero al Milan o all’Inter a breve.