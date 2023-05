Dirigenti della Roma, l’organigramma completo della società giallorossa

La Roma è una delle squadre italiane più importanti del calcio italiano; andiamo a vedere l’intero organigramma della dirigenza giallorossa.

Mourinho è l’allenatore, Pellegrini il capitano; la Roma, con il proprio allenatore e il suo capitano, sta provando a costruire un progetto vincente e sostenibile nel tempo.

Non possiamo, però, non parlare della dirigenza della Roma; andiamo a scoprire tutto l’organigramma del club giallorosso.

Dan Friedkin, presidente Roma

Iniziamo, ovviamente, dal numero uno del club giallorosso; stiamo parlando di Dan Friedkin, presidente della Roma.

Dopo aver acquistato il club, ha iniziato un progetto che ha visto il club alzare la prima edizione della Conference League.

Un punto di partenza per un club che vuole crescere anno per anno; ovviamente non esiste scelta, specialmente di mercato (tra tecnici e giocatori) che non venga presa senza il consenso di Dan Friedkin.

Ryan Friedkin vice presidente Roma

Il braccio destro di Dan Friedkin è Ryan, il figlio che ha assunto il ruolo di vice presidente; i due sono costantemente presenti allo stadio Olimpico per le partite casalinghe della Roma.

La loro partecipazione allo stadio è sicuramente diversa rispetto alla proprietà precedente; anche nella comunicazione i Friedkin hanno portato una novità dal momento che parlano poco ma preferiscono agire con i fatti.

Tiago Pinto direttore generale Roma

Passiamo, ora, a Tiago Pinto; è lui il general manager giallorosso. Prelevato dal Benfica, ha un ruolo molto importante all’interno della Roma.

Tiago Pinto, che sembra aver convinto per la sua capacità di portare profitti, si occupa dei rapporti con la stampa (dopo ogni sessione di mercato lo vediamo parlare con i giornalisti) e del mercato con l’obiettivo di migliorare la rosa giallorossa.

Il suo stipendio si dovrebbe aggirare intorno al milione e due a stagione.

Lina Souloukou amministratore delegato Roma

Il ruolo di amministratore delegato (in inglese CEO, ovvero Chief Executive Officer) è ricoperto, nella società giallorossa, da Lina Souloukou.

La Souloukou ha già ricoperto questo ruolo nel club greco dell’Olympiakos; si tratta di una donna che è molto rispettata all’interno del mondo del calcio e fa anche parte dell’Executive Board dell’Eca e, proprio per questo, la speranza del club giallorosso è quello di veder crescere la squadra a livello europeo.

Bisogna anche sottolineare come Lina Souloukou avrà anche il compito di supervisionare il nuovo progetto relativo allo stadio che la Roma sta portando avanti.

Marcus Watts e Eric Williamson consiglieri

Altre due figure molto importanti, ma di cui si parla troppo poco, sono Marcus Watts e Eric Williamson; il primo è il presidente del Friedkin Group mentre il secondo ricopre il ruolo di vicepresidente.

Entrambi, dunque, sono persone di fiducia e possiamo definirli come dei consiglieri; si tratta di uomini chiave perché si presentano a Roma (specialmente Eric Williamson) quando bisogna prendere decisioni molto importanti.

Bruno Conti

Una figura storica nel mondo Roma è sicuramente quella di Bruno Conti che, nella sua carriera da calciatore, ha vestito per diversi anni la maglia giallorossa nel ruolo di centrocampista.

Il rapporto tra Conti e la Roma, però, va avanti e non si è fermato con la fine della carriera calcistica del giocatore.

All’interno della società giallorossa ha un ruolo molto importante dal momento che si occupa di coordinare le squadre giovanili.

Alberto De Rossi

Concludiamo con una persona che ha fatto la storia della Roma Primavera; stiamo parlando, ovviamente, di Alberto De Rossi rimasto alla guida del settore giovanile per ben diciannove anni.

Un periodo durante il quale non sono mancate le soddisfazioni: con lui alla guida, infatti, la Roma Primavera ha conquistato tre scudetti, due volte la Coppa Italia e due volte la Supercoppa Italiana.

Terminata la carriera sulla panchina del settore giovanile non si è interrotto il rapporto con il club dal momento che si occupa della formazione degli allenatori giovanili. Tecnici che un giorno potranno anche arrivare in prima squadra.