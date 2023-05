Delirio Inter-Milan, il pullman nerazzurro bloccato dai tifosi: cosa è successo

Entusiasmo alle stelle per l’Inter, con i tifosi che hanno bloccato il cammino del pullman nerazzurro verso San Siro

L’attesa per l’Euroderby è davvero spasmodica. Tanto che l’Inter ha avuto enormi difficoltà nel raggiungere lo stadio di San Siro, dove tra poco andrà in scena la semifinale di ritorno di Champions League.

La squadra di Inzaghi riparte dal 2-0 dell’andata, ha la strada spianata verso la finale ma non è ancora detta l’ultima parola. Nel calcio non lo è mai. Il popolo nerazzurro sente profumo di impresa e di ennesima notte magica, per questo non è voluto mancare né allo stadio né tantomeno all’esterno. Due ali di folla hanno infatti accompagnato l’arrivo del pullman nerazzurro a San Siro, con la squadra di Simone Inzaghi costretta a scorrere lungo il viale che porta allo stadio praticamente a passo d’uomo e perdendo diversi minuti. Cori e applausi per i nerazzurri, tutto accompagnato da fumogeni e anche dai fuochi d’artificio. A intervenire è stata anche la polizia, che ha formato un cordone per muovere, anche in maniera lentissima, il pullman della squadra che ha raggiunto lo stadio più di venti minuti dopo il Milan.