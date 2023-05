Ribaltone Rabiot, la scelta a sorpresa per la prossima stagione

Il futuro di Adrien Rabiot di fronte a una possibile svolta: le ultime di mercato sul centrocampista della Juventus

E’ andato a un passo, ieri sera, dalla rete numero 9 in campionato e dalla numero 12 in stagione, negatagli solo da un salvataggio di Chiriches, ma contro la Cremonese Adrien Rabiot ha disputato un’altra prova di grande spessore, dimostrandosi uno dei valori aggiunti dell’annata della Juventus.

Numeri alla mano, è di gran lunga la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo. Si è concretizzata la profezia di Allegri, che da tempo sosteneva come si trattasse di un giocatore che aveva nel ‘taschino’ almeno una decina di gol all’anno. Il livornese ha potuto contare sul francese in diversi momenti difficili di quest’anno, venendo ripagato dall’aver puntato con decisione su di lui nonostante lo scorso anno fosse con un piede e mezzo fuori dai bianconeri. Il tutto, d’altro canto, alimenta rimpianti per quello che poteva essere in passato. E per quello che probabilmente non sarà più. Rabiot, come noto, è in scadenza di contratto e sebbene la Juventus intenda provare a trattenerlo, le possibilità che questo avvenga si stanno riducendo sempre più. Ma sul suo futuro è il caso di registrare una svolta a sorpresa.

Rabiot, sorpasso bianconero in corsa

Non è un mistero che il giocatore sia seguito sempre con grande attenzione dal Manchester United. Che lo aveva quasi preso ad agosto, salvo poi non trovare la quadra sulle notevoli richieste di ingaggio del suo entourage. Ten Hag in ogni caso lo vorrebbe come rinforzo per il prossimo anno, ma rischia la beffa.

Infatti, al momento il mercato dello United è ‘bloccato’ dalla situazione relativa all’acquisizione del club da parte della nuova proprietà. E di questo può provare ad approfittare il Newcastle, che secondo ‘L’Equipe’ si sta inserendo con convinzione. Rabiot non ha ancora scelto, ma il progetto ambizioso dei ‘Magpies’, che sono vicini alla qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe fare breccia.