Milan nei guai: “Errori dirigenza peggiori di quelli di Pioli”

Mirino puntato sulla sfida tra Inter e Milan di domani sera, valida per le semifinali di ritorno di Champions. Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato soprattutto la posizione dei rossoneri

Non c’è sosta in questo finale di stagione con gli ultimi obiettivi da provare a raggiungere. Lo sanno bene anche Inter e Milan, che domani sera si sfideranno a San Siro per la gara di ritorno valida per le semifinali di Champions League.

Dopo il 2-0 dell’andata per i nerazzurri la situazione appare molto complessa da ribaltare per i rossoneri. Un pensiero che ben si sposa anche con l’opinione netta e critica del giornalista Enzo Bucchioni, che è intervenuto a Calciomercato.it in diretta Twitch su TvPlay: “Milan spacciato? Temo di si per loro. Credo che la squadra abbia finito tutta la spinta mentale contro il Napoli. Uno sforzo che hanno pagato dopo. È una squadra senza ricambi, basta che ne manchi uno e non ne hai un altro uguale. Domani torna Leao, ma in che condizioni? Devi comunque scalare una montagna ma di fronte hai una Inter che fisicamente sta bene ed ha grande energia, la stessa che ora non ha il Milan. Non vedo soluzioni”.

Milan, Bucchioni sicuro: “Pesano di più gli errori della dirigenza”

Analisi dura quella di Bucchioni che non vede particolari spiragli per il Milan nella gara di ritorno contro l’Inter, sottolineando anche alcune scelte rivedibili della società.

Il giornalista ha sottolineato: “Hanno sottovalutato l’uscita di Kessie. A centrocampo la situazione è impari. Sei senza Bennacer, Krunic era una riserva ed ora è diventato importante perchè non ne hai altri. L’Inter si è permessa all’andata di tenere fuori Brozovic. Credo che il copione sarà così anche domani sera. È stata una campagna acquisti devastante”.

Proprio gli errori societari restano al centro dell’opinione di Bucchioni: “Non vai a prendere una fotocopia di Kessie? Vai a prendere De Ketelaere. Pesano di più gli errori della dirigenza. Le squadre devono essere di 20 giocatori interscambiabili. Al Milan ne hai 13/14. Pensate i mesi di Tatarusanu, ai difensori veniva una crisi di panico. Non hai soluzioni. Sabato si è rivisto in campo Adli, ci vuole del coraggio. Pioli non è immune da colpe. De Ketelaere lo ha provato in tutte le salse”.