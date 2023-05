Infortunio Pogba, il verdetto non lascia speranze: ecco quando torna

L’infortunio di Paul Pogba preoccupa la Juventus e alimenta i dubbi: arriva il verdetto che no lascia speranze, ecco quando torna

Un altro infortunio e il mondo che crolla addosso. Paul Pogba si è fermato nuovamente per una lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra rimediata contro la Cremonese, prima gara fatta da titolare in questa stagione.

Ora c’è incertezza sul ritorno in campo del centrocampista francese, anche se la stagione appare ormai conclusa visto che lo stop si preannuncia di almeno tre settimane. I dubbi riguardano in realtà quel che succederà il prossimo anno, considerati i tanti infortuni accusati negli ultimi anni.

Riuscirà Pogba a tornare a giocare con continuità oppure no? Una domanda dalla quale dipende anche il futuro in bianconero del 30enne transalpino e che dipenderà anche dal tipo di infortunio subito domenica sera. A tale proposito, sul caso è intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play, Alfonso De Nicola, ex responsabile dello staff medico del Napoli.

Infortunio Pogba, De Nicola svela i tempi di recupero

Il medico spiega di non avere, ovviamente, informazioni di prima mano, ma di conoscere la situazione da quanto scritto dai giornali. “Chi si infortuna al ginocchio riporta una lesione del quadricipite o del bicipite femorale, ma l’infortunio di Pogba è alla gamba non infortunata. Spesso, quando ci si opera per una lesione del legamento crociato anteriore, si verifica un danno muscolare, solo che nel suo caso si è fatto male all’altra gamba”.

Questo non significa che il problema di cui Pogba è stato vittima non dipenda proprio dall’intervento subito: “Potrebbe essere stato condizionato dall’operazione che lo ha spinto a sforzare l’altra gamba. Di fatto la gamba destra va bene”. Infine, De Nicola prova a fare una previsione sui tempi di recupero, confermando che per il francese la stagione è ormai da considerarsi conclusa: “Da una lesione muscolare si guarisce in 40 giorni. Certamente non giocherà il finale di campionato, ma tornerà a disposizione molto presto”.