Dan Friedkin, chi è il presidente della Roma? Patrimonio e vita privata

Cerchiamo di sapere qualcosa di più su Dan Friedkin, il presidente della Roma che vuole portare i giallorossi nell’olimpo del calcio.

La Roma spera di aver iniziato una nuova era con l’arrivo della famiglia Friedkin; il presidente, Dan Friedkin, ha tutta l’intenzione di costruire un progetto vincente ma allo stesso tempo sostenibili.

Ecco quello che bisogna sapere sul presidente giallorosso.

Dan Friedkin Roma

I tifosi giallorossi hanno vissuto il cambio di presidenza come un giorno di festa; il rapporto tra la gente romanista e Pallotta (ex presidente del club capitolino) era ormai logoro e serviva una boccata d’aria fresca.

Questa è arrivata grazie all’acquisto, della Roma, di Dan e Ryan Friedkin; il primo assume il ruolo di presidente mentre il secondo diventa vice presidente della squadra giallorossa. Una trattativa chiusa il 6 agosto del 2020 e ufficializzata il diciassette dello stesso mese.

Dan Friedkin laurea, proprietà e patrimonio

Iniziamo con il dire che il numero uno giallorosso si è laureato all’Università di Georgetown, a Washington DC. Ha ottenuto anche un master.

Il presidente della Roma, una volta scomparso il padre (uomo d’affari), ha preso le redini della società di famiglia; il Friedkin Group si occupa di vendere le auto targate Toyota in alcuni stati d’America.

Dan Friedkin, però, è attivo anche nel settore cinematografico dal momento che è il cofondatore dell’Imperative Entertainment; stiamo parlando di una casa di produzione che ha prodotto diversi film.

Per quanto riguarda il discorso relativo al patrimonio, Dan Friedkin è uno degli uomini più ricchi del mondo.

Stando a quanto riferito da Forbes, una rivista statunitense che si occupa di economica, il presidente dei giallorossi ha un patrimonio di 5.5 miliardi di dollari. Un’altra notizia che farà sicuramente piacere ai tifosi della Roma.

Trofei Roma sotto l’era Friedkin

I tifosi giallorossi, con l’arrivo di Dan e Ryan Friedkin, sperando di iniziare un periodo florido dal punto di vista sportivo; l’inizio è stato sicuramente positivo dal momento che la Roma nella scorsa stagione ha conquistato la prima edizione della neonata Conference League.

Un successo, arrivato dopo quattordici anni dall’ultima vittoria, è maturato nella finale di Tirana dove la Roma si è imposta uno a zero grazie alla rete di Zaniolo.

La vittoria ha fatto esplodere di gioia il popolo romanista che spera di rivivere molto presto quello emozioni.

Dan Friedkin moglie e figlio

Dal punto di vista sentimentale non possiamo non citare Debra Friedkin, moglie del presidente della Roma e che, anche se non con la stessa frequenza, è stata allo stadio Olimpico a sostenere la sua nuova squadra.

La loro storia d’amore è stata coronata dall’arrivo di Ryan Friedkin, il vice presidente della Roma e costantemente presente (allo stadio Olimpico) insieme al padre a sostenere la squadra giallorossa.

Dan Friedkin stadio

Il prossimo passo che Dan e Ryan Friedkin vogliono compiere per entrare, ancora di più, nelle grazie della tifoseria giallorossa è il tanto atteso stadio.

L’importanza di avere uno stadio di proprietà è sotto l’occhio di tutti e la Roma vuole fare il salto di qualità con una casa propria.

Un progetto non semplice considerando come, anche in passato, la società abbia provato (senza riuscirci) ad accontentare la propria gente.

Questa volta, però, le cose sembra poter andare diversamente e la Roma sta facendo tutti i passi necessari per poter iniziare la costruzione della nuova casa giallorossa. Riuscire a costruire uno stadio di proprietà porterebbe i Friedkin nelle grazie assolute dei tifosi giallorossi.