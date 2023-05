Caos in Liga, Ronaldo è una furia: “Inammissibile. Combatteremo tutto e tutti”

Situazione clamorosa e attimi di caos a Zorrilla dopo il fischio dell’arbitro: Ronaldo ‘il fenomeno’ si sfoga

Ieri è stata una giornata decisamente incandescente in Liga. E non solo per quanto successo nel derby tra Espanyol e Barcellona, con la vittoria aritmetica del titolo da parte dei blaugrana. A cui poi è seguita l’invasione di campo dei tifosi di casa che hanno costretto i calciatori di Xavi a fuggire negli spogliatoi e la polizia a intervenire subito.

Scene per certi versi assurde si sono viste anche a Zorrilla, il campo del Valladolid. La squadra di Ronaldo, che è presidente, si sta giocando la salvezza in queste ultimissime giornate. Prima della sfida di ieri con il Siviglia era quintultimo con appena un punto di margine su Getafe e Valencia, a pari punti col Cadiz e a -1 dall’Almeria. Una lotta serratissima: ieri lo stesso Valencia è stata l’unica di queste squadre a vincere, balzando a quota 37 e sorpassando lo stesso Valladolid. Che però ha di che recriminare per quanto successo a fine primo tempo. Nella sfida col Siviglia, prossima avversaria della Juventus nella semifinale di ritorno, l’arbitro Ortiz Arias ha dato 4 minuti di recupero nel primo tempo. Un extra-time che poi si è allungato di un altro minuto per un paio di altre interruzioni. E proprio al 50 e 00, il direttore di gara ha fischiato due volte. Peccato che proprio una frazione di secondo prima Escudero aveva appena scoccato il tiro che poi si era insaccato alle spalle del portiere.

Il Valladolid segna, ma l’arbitro fischia fine primo tempo: Ronaldo è una furia totale

Col punteggio sullo 0-0, era il vantaggio fondamentale dei padroni di casa. Gol che, ovviamente, non è stato convalidato in quanto arrivando dopo il ‘gong’. Neanche a dirlo, tutti in campo, uno dei collaboratori del tecnico espulso. I giocatori del Valladolid erano increduli e dopo un parapiglia di qualche secondo l’allenatore Pezzolano ha condotto i suoi calciatori nel tunnel per l’intervallo.

¡INADMISIBLE lo ocurrido hoy en Zorrilla! ⁰Hasta ahora habíamos estado callados intentando reivindicar nuestra insatisfacción por medios oficiales, reuniones y peticiones, evitando hacer una exposición pública. ¡Pero basta ya! Esto es fútbol profesional y exigimos explicaciones.… — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) May 14, 2023

La partita è poi finita 3-0, in favore del Siviglia, inguaiando ancora di più il Real. “Non può essere considerato un errore. Ortiz Arias capisce che l’azione d’attacco è finita e basta. Quello che poi accade è una questione di sfortuna, ma l’azione è ben interpretata“, ha commentato Alfonso Perez Burrull, specialista di ‘Marca’. Lo stesso Ronaldo Nazario, il ‘fenomeno’, non si è trattenuto sfogandosi su Twitter: “INAMMISSIBILE quanto è successo a Zorrilla! Finora avevamo taciuto cercando di ‘vendicare’ il nostro malcontento attraverso mezzi ufficiali, riunioni e petizioni, evitando di esporci pubblicamente. Ma ora basta! Questo è il calcio professionistico e chiediamo spiegazioni. Errori di queste dimensioni possono cambiare un’intera stagione. Ma sia chiara una cosa: combatteremo TUTTO e TUTTI, perché siamo il Real Valladolid. La nostra squadra, i nostri tifosi e la nostra città hanno dato tutto e nessuno ce lo toglierà”. Lo stesso Valladolid aveva pubblicato il video dell’accaduto sui social dicendo ‘Non chiediamo che ci venga dato, ma che non ci venga tolto’.