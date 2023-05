Belotti difeso dalla collega Giacinti: “È un grande attaccante”

Andrea Belotti sta vivendo una stagione difficile con la maglia della Roma targata José Mourinho: Valentina Giacinti prende le sue difese

Ormai le speranze della Roma dipendono quasi totalmente dal cammino in Europa League. José Mourinho e l’intera squadra giallorossa sono focalizzati soprattutto sul prossimo impegno europeo, come testimonia la formazione scelta dallo Special One per affrontare il Bologna al Dall’Ara.

D’altronde, Abraham e compagni giovedì dovranno vedersela faccia a faccia col Bayer Leverkusen, nel match valido per il ritorno della scottante semifinale. Un ultimo step prima di raggiungere Budapest, dove la ‘Magica’ potrebbe essere chiamata ad avere la meglio su una tra Siviglia e Juventus. L’eventuale trionfo permetterebbe ai capitolini di prendere parte alla corsa per la coppa dalle grandi orecchie nella prossima stagione, obiettivo imprescindibile al fine di continuare a crescere e attirare sul calciomercato pedine dallo spessore internazionale. Tiago Pinto, dal canto suo, si è già attivato, chiudendo il colpo Aouar a parametro zero.

Ma non basta, serve sicuramente dell’altro per alzare l’asticella. Considerando anche che alcuni calciatori della rosa romanista hanno ampiamente deluso le aspettative finora. Tra questi c’è Andrea Belotti, con l’ex capitano del Torino che conta ancora zero gol segnati in campionato. A prendere le difese del Gallo ci ha pensato la collega della Roma femminile Valentina Giacinti, intervenuta in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it sul canale Twitch di Tv Play, in occasione della cerimonia del Premio Maestrelli in quel di Fiuggi.

Roma, Valentina Giacinti a Tv Play: “Belotti ha solo bisogno di sbloccarsi”

La Giacinti non ha dubbi: “A me piace studiare un po’ tutti gli attaccanti. Secondo il mio parere, Belotti è un grande centravanti, ha soltanto bisogno di sbloccarsi. Di certo farà meglio nella prossima stagione“.

Parole che non lasciano a tante interpretazioni. La società, però, è obbligata a riflettere profondamente sul futuro. Belotti, infatti, presenta un contratto in scadenza il 30 giugno 2023, con opzione di rinnovo per altre due stagioni in favore del club. I dubbi sulla permanenza del Gallo nella capitale sono molti, tenendo conto pure dello stipendio intorno ai 2,8 milioni netti all’anno più bonus. L’apporto del classe ’93 è stato insufficiente in questa stagione e la sensazione è che possa già trasferirsi altrove. Starà alla società decidere il da farsi, pure in base alla volontà di Mourinho.