Allegri ‘sentenzia’ Vlahovic: addio più vicino per il serbo

Ancora grande incertezza sul futuro di Vlahovic alla Juventus, il suo destino potrebbe essere lontano dai bianconeri: c’entra Allegri

Le reti con Lecce e Atalanta avevano sbloccato Dusan Vlahovic dopo un lungo periodo di digiuno e rasserenato momentaneamente la situazione per il bomber serbo. Ma l’attaccante della Juventus è poi incappato in altre due prestazioni deludenti con Siviglia e Cremonese, che hanno riaperto il dibattito su di lui.

Al momento, il bilancio dell’annata di Vlahovic, con 13 gol e 4 assist in 40 presenze, non è disastroso ma di certo non soddisfacente. Le difficoltà dell’ex Fiorentina sono evidenti e se da un lato in diversi momenti della stagione hanno inciso condizioni fisiche non brillanti, dall’altro c’è evidentemente una difficoltà a entrare a pieno regime negli schemi di Allegri. Le riflessioni sul futuro sono obbligate, anche alla luce della situazione del club fuori dal campo. Una Juventus esclusa dalle coppe europee del prossimo anno a causa delle proprie vicende giudiziarie (tra una settimana si conoscerà l’entità della nuova penalizzazione per il caso plusvalenze, poi sarà la volta del filone manovra stipendi) potrebbe essere costretta ad almeno una cessione di rilievo per colmare l’ammanco della negata partecipazione alle competizioni continentali.

Vlahovic e Allegri, l’uno o l’altro: Juventus al bivio

E il futuro di Vlahovic potrebbe essere strettamente legato proprio a quello del suo allenatore, come spiega il giornalista ‘Rai’ Paolo Paganini.

Sul suo profilo Twitter, ritiene infatti che ci sia posto soltanto per uno dei due nella Juventus del futuro. “Se dovesse restare Allegri, credo che Vlahovic sarà ceduto”, spiega. Bianconeri dunque chiamati verosimilmente a una scelta non di poco conto per il proprio futuro. Mentre sembra sempre più vicino l’arrivo di Giuntoli come ds, con l’attuale dirigente del Napoli che secondo Paganini potrebbe essere il volto giusto per il rilancio: “Avrà molto da lavorare, ma per come lo conosco la sfida della nuova Juventus lo stimola parecchio”. Chiusura sul futuro di Spalletti, che potrebbe a propria volta essere lontano dagli azzurri campioni d’Italia: “Ma ad oggi non ci sono possibilità di vederlo alla Juventus”, chiarisce nei commenti.