Addio Juventus, UFFICIALE: ha già firmato

Addio definitivo alla Juventus, la firma è già UFFICIALE: ecco l’annuncio del club e tutti i dettagli

La notizia era nell’aria ormai da qualche giorno, in mattinata è arrivata anche l’ufficialità del club. Addio definitivo alla Juve e alla Serie A.

Grimaldo ha scelto il Bayer Leverkusen, l’avversaria della Roma nella semifinale di Europa League. Tra i due match con i giallorossi il club tedesco ha annunciato ufficialmente la firma a parametro zero del terzino spagnolo. Il laterale, seguito anche da Roma e Inter, non rinnoverà col Benfica e dal prossimo luglio sarà un nuovo giocatore del Leverkusen. Questo il comunicato ufficiale della società: “Il Bayer 04 Leverkusen rinforza la propria squadra con il terzino sinistro spagnolo Alejandro Grimaldo per la prossima stagione. Il 27enne gioca nel club portoghese del Benfica Lisbona dal 2016. In estate si trasferirà a parametro zero al Bayer, dove ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027“.

Calciomercato Juventus, UFFICIALE: Grimaldo ha scelto il Bayer Leverkusen

Sfuma così l’obiettivo di calciomercato della Juventus e delle altre big di Serie A. Grimaldo dice addio al Benfica per iniziare una nuova avventura in Bundes.

Queste le sue prime parole diffuse dal Bayer Leverkusen: “È una sfida entusiasmante. Ho giocato per sette anni in un top club europeo e sono entusiasta di poter mostrare i miei punti di forza in Bundesliga. Per me è uno dei migliori campionati in Europa ed è sicuramente unico in termini di ambiente e atmosfera negli stadi”.

“Sono molto orgoglioso che un club della Bundesliga come il Bayer abbia provato a prendermi. – ha concluso il laterale – Sono sicuro che passeremo dei momenti fantastici insieme”.