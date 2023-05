Tudor-Zidane, colpo di scena Juventus: “Mi piacerebbe”

Il futuro di Allegri in casa Juventus continua a tenere banco. Intanto dalla Francia arriva un annuncio che rischia di sparigliare le carte

Tra campo, vicende extra-calcistiche e possibili nuovi risvolti dirigenziali, la Juventus sta vivendo in pompa magna le ultime settimane di una stagione che definire convulsa sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Il sigillo in extremis di Gatti ha risollevato la compagine di Allegri, che contro il Siviglia sarà comunque attesa da una vera e propria battaglia.

In queste settimane, però, a tenere banco è stato anche il futuro di Max Allegri, a maggior ragione alla luce dell’inevitabile restyling dirigenziale che si materializzerà nel corso delle prossime settimane. Il tecnico livornese, non dimentichiamolo, è legato alla “Vecchia Signora” da un contratto per altre due stagioni, a circa 9 milioni di euro netti a stagione bonus inclusi. Tuttavia le prossime settimane, l’esito della campagna in Europa League della Juventus e le decisioni delle Procura Federale potrebbero contribuire ad imprimere una direzione ben precisa alle prossime mosse bianconere. Sebbene al momento rappresenti un’opzione piuttosto remota, un possibile ribaltone della guida tecnica non è affatto da escludere.

Calciomercato Juventus, Longoria su Tudor: “La sua permanenza? Mi piacerebbe”

Del resto ad essere accostati alla Juventus nelle ultime settimane sono stati tanti allenatori. Da Tudor a Zidane, passando per Conte per arrivare a Palladino. Alcune ipotesi sono solo suggestioni, altri sogni utopistici. Tuttavia una chiamata della Juve potrebbe ribaltare le carte in tavola. A calamitare le suggestioni mediatiche, ad esempio, è stato soprattutto il profilo di Igor Tudor, autore di una stagione molto importante sulla panchina del Marsiglia.

Ex collaboratore di Pirlo negli anni della comune esperienza sotto la Mole, Tudor è per certi aspetti assimilabile a Conte per grinta e temperamento. Legato ai provenzali da un contratto in scadenza nel 2024, Tudor nelle ultime ore è stato oggetto di molti rumours. Del futuro dell’attuale tecnico del Marsiglia ha parlato anche il presidente del club francese, Pablo Longoria. Ecco quanto raccolto da Le10Sport.com sulle parole dell’ex Juve: “Permanenza di Tudor? Dico che mi piacerebbe, non ho la sfera di cristallo per leggere il futuro. Sono molto contento del suo lavoro: spero sia felice quanto me. (…). Sono grato a Tudor per ciò che sta facendo”.

Riconiamo che Zidane è stato accostato non solo alla Juventus ma anche al Marsiglia, nel caso in cui le strade dei provenzali e di Tudor dovessero alla fine separarsi. Un intreccio ancora tutto da sviluppare, visto che a “Madama” – come riferito da calciomercato.it – il profilo di Tudor piace e non poco. Staremo a vedere cosa succederà.