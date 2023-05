Partita sospesa e sconfitta a tavolino: succede di tutto in campo

Fumogeni in campo, partita interrotta e poi sospesa definitivamente: i padroni di casa rischiano lo 0-3 a tavolino

Partita rinviata e possibile sconfitta a tavolino. E’ accaduto, ancora una volta in Olanda, dove negli ultimi mesi episodi del genere si sono susseguiti con inquietante regolarità. Questa volta è Groningen-Ajax il match ad essere stato prima sospeso e poi definitivamente annullato per lanci di oggetti in campo.

Tutto accade dopo pochi minuti di gioco: il punteggio è ancor sullo 0-0 quando i sostenitori di casa, la cui squadra la scorsa settimana è retrocessa matematicamente, hanno iniziato a lanciare fumogeni in campo con un tifoso incappucciato che ha fatto irruzione sul terreno di gioco. L’arbitro ha interrotto il match e dopo qualche minuto la situazione sembrava fosse tornata alla normalità, tanto che il direttore di gara aveva dato il via alla ripresa.

Una normalità durata però soltanto pochi minuti perché, quando la partita è ripartita, dagli spalti sono tornati a piovere fumogeni e oggetti. A quel punto, il fischietto Marsch non ha potuto fare altro che rimandare le squadre negli spogliatoi e sospendere definitivamente il match.

Groningen-Ajax, match sospeso: ora 0-3 a tavolino

Da capire ora se arriverà la sconfitta a tavolino per il Groningen oppure la partita riprenderà dal 10′ e si disputeranno i restanti 80.

In Olanda non è il primo episodio del genere e proprio per ovviare a tale problematica si è arrivati ad un inasprimento del regolamento. Ora, al primo lancio di oggetti in campo la partita sarà temporaneamente sospesa, mentre se la cosa si ripetesse, è prevista – come accaduto in Groningen-Ajax, lo stop definitivo della partita.

Del resto è ancora negli occhi di tutti quanto accaduto in Feyenoord-Ajax il mese scorso: prima una sospensione per il lancio di fumogeni in campo, quindi l’arbitro è stato costretto a stoppare definitivamente il match quando Klaassen è stato colpito da un accendino dopo che la gara era ripartita.