“Non voglio rispondere”: Italiano dribbla la domanda più difficile

Vincenzo Italiano risponde alle polemiche di Jovic e Terzic: la frase dell’allenatore dopo Fiorentina-Udinese

La Fiorentina torna alla vittoria e si prepara al meglio al ritorno della semifinale di Conference League contro il Basilea.

Proprio la sfida di andata ha lasciato qualche strascico con le polemiche social che hanno coinvolto Italiano, tirato in ballo da Jovic e Terzic. Il tecnico viola, dopo la gara con l’Udinese, ha risposto sull’argomento in maniera abbastanza chiara. Prima però c’è la partita da analizzare: “Avevamo bisogno di un risultato positivo per arrivare a giovedì in fiducia. La vittoria è meritata, abbiamo reagito alla batosta europea. Abbiamo l’entusiasmo per andare lì a battagliare”.

La domanda su Jovic e Terzic cade invece nel vuoto: “Preferisco non rispondere, è meglio”. Parole che spiegano a delusione del tecnico per il comportamento dei propri giocatori, ma anche la volontà di archiviare il caso in attesa poi delle risposte sul campo: “Giovedì c’è stata grande delusione, per 20 minuti abbiamo staccato i fili. Oggi c’è stata la risposta”.

Fiorentina-Udinese, Italiano dribbla su Terzic e Jovic

Italiano continua e torna sul caso Jovic e Terzic. L’allenatore della Fiorentina vuole chiudere il caso.

“Tutti si rema dalla stessa parte e può capitare che scappa qualche comportamento. Bisogna poi tenere conto anche delle scuse”. Infine, su Duncan: “E’ un ragazzo sensibile con grazie esperienza. Ha avuto un momento difficile, ma ora è tornato quello che conoscevamo. Adesso può creare difficoltà a me e agli avversari”.