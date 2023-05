Monza-Napoli, voti e tabellino primo tempo: Osimhen non graffia, Pessina onnipresente

Voti e tabellino del primo tempo di Monza-Napoli, match della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. All’intervallo decide il guizzo di Mota

Clima di grande festa all’U-Power Stadium per l’arrivo dei campioni d’Italia del Napoli, ma il Monza fa sul serio e mette in difficoltà l’undici di Spalletti dopo il primo tempo.

I brianzoli di Palladino colpiscono con Mota, al posto giusto nel ribadire in rete l’assist dell’onnipresente Pessina. Il capitano e Carlos Augusto sono i migliori in campo, con il brasiliano tambureggiante sul binario sinistro. Osimhen non riesce a trovare lo spunto vincente, in difficoltà Bereszynski nello scacchiere napoletano.

MONZA

Di Gregorio 6,5

Izzo 6,5

Marlon 5,5

Caldirola 6,5

Ciurria 6

Pessina 7

Rovella 6,5

Carlos Augusto 7

Mota 7

Caprari 6,5

Petagna 5,5

All. Palladino 7

NAPOLI

Gollini 6

Bereszynski 4,5

Rrahmani 6

Juan Jesus 6

Olivera 6

Anguissa 6

Lobotka 6,5

Zielinski 6

Elmas 5

Osimhen 5

Zerbin 5,5

Arbitro: Cosso 6

TABELLINO

MONZA-NAPOLI 1-0

17′ Mota

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Mota, Caprari; Petagna. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Antov, Pablo Marì, Carboni, Donati, Birindelli, Barberis, Ranocchia, D’Alessandro, Valoti, Machin, Sensi, Gytkjaer, Petagna, Vignato. Allenatore: Palladino

Napoli (4-3-3): Meret; Bereszynski, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Zerbin. A disposizione: Gollini, Marfella, Kim, Di Lorenzo, Ostigard, Demme, Gaetano, Kvaratskhelia, Ndombele, Zedadka, Politano, Simeone, Raspadori. Allenatore: Spalletti

Arbitro: Cosso (sez. Reggio Calabria)

VAR: Fourneau

Ammoniti: Caldirola (M)

Espulsi:

Note: recupero 1′