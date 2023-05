DIRETTA Serie A, Monza-Napoli e Fiorentina-Udinese | Formazioni ufficiali – LIVE

Monza-Napoli e Fiorentina-Udinese, si affrontano per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A

Dopo il lunch match tra Verona e Torino, la domenica della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A prosegue con due partite: il Napoli campione d’Italia fa visita al Monza, mentre la Fiorentina ospita l’Udinese.

La squadra partenopea, guidata in panchina da Luciano Spalletti, dopo aver battuto la Fiorentina nel turno precedente, è di scena in Brianza. Senza impegni europeii, i campani si godono il momento della festa e si presentano all’appuntamento forti degli 83 punti conquistati fino a questo momento. Di contro, i ragazzi di Raffaele Palladino hanno ancora voglia di stupire e, dopo aver pareggiato la scorsa settimana sul campo del Torino di Ivan Juric, sono pronti a fare lo sgambetto ai novelli campioni d’Italia. Una partita che per entrambe non ha significati dal punto di vista della classifica, visto che il Monza veleggia serenamente a quota 46 punti, ma che si preannuncia spettacolare, visto il gioco messo in mostra in questa stagione. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘U-Power Stadium’ di Monza.

FORMAZIONI UFFICIALI MONZA-NAPOLI

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Caprari; Dany Mota, Petagna. All. Palladino.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Bereszynski, Rrahmani, Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Zerbin. All. Spalletti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 83 punti, Juventus e Inter* 66, Lazio 65*, Milan 61*, Roma 58, Atalanta 58*, Torino 49*, Fiorentina 46, Udinese 46, Bologna 46, Monza 46, Sassuolo * 44, Empoli 38, Salernitana 38*, Lecce 32*, Verona 30*, Spezia 30*, Cremonese 24, Sampdoria 17.

* una partita in più

L’altra sfida del pomeriggio vede, come detto, di fronte la Fiorentina e l’Udinese. I padroni di casa, guidati in panchina da Vincenzo Italiano, si leccano le ferite dopo la sconfitta interna patita nella semifinale d’andata di Conference League contro il Basilea lo scorso giovedì. E nell’ultimo turno di campionato, sono stati battuti al ‘Maradona’, dal Napoli fresco vincitore dello Scudetto. Di contro, i bianconeri di Andrea Sottil arrivano a questo appuntamento dopo la vittoria interna ottenuta contro la Sampdoria nella scorsa giornata, che ha condannato la squadra di Dejan Stankovic alla retrocessione in Serie B. Entrambe le squadre sono a quota 46 punti con pochi obiettivi in vista di questo finale di stagione in Serie A. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-UDINESE

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Castrovilli; Ikonè, Barak, Brekalo; Kouamè. All. Italiano

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Festy, Pereyra, Walace, Lovric, Zeegelaar; Samardzic; Nestorovski. All. Sottil

