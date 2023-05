DIRETTA Serie A, Juventus-Cremonese 0-0: Vlahovic calcia fuori LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra la Juventus di Allegri e la Cremonese di Ballardini in tempo reale

La Juventus ospita la Cremonese a Torino nel posticipo domenicale valido per la 35esima giornata del campionato di Serie A, quartultimo turno del girone di ritorno. Una sfida che mette in palio tre punti vitali per i rispetti obiettivi che sarà diretta dall’arbitro Chiffi della sezione di Padova.

Da un lato i bianconeri di Massimiliano Allegri, reduci dal pareggio in extremis in casa contro il Siviglia nell’andata delle semifinali di Europa League, vogliono dare seguito ai successi ottenuti contro Lecce e Atalanta per provare a restare in corsa per un posto Champions in attesa di capire quale sarà la nuova penalizzazione. Dall’altro i grigiorossi di Davide Ballardini, senza Pickel appiedato dal giudice sportivo, sognano il colpaccio per tenere vive le speranze di una clamorosa rimonta in chiave salvezza. La partita sarà visibile in tv, su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata la Juve si impose con il punteggio di 1-0 grazie al gol nel recupero di Milik. Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra Juventus e Cremonese in tempo reale.

Formazioni ufficiali Juventus-Cremonese

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Chiesa; Pogba; Vlahovic. All. Allegri

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Galdames, Castagnetti, Meite, Valeri; Okereke, Ciofani. All. Ballardini

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 83, Juventus* 66, Inter 66, Lazio 65, Milan 61, Roma 59, Atalanta 58, Fiorentina, Monza e Torino 49, Bologna 47, Udinese 46, Sassuolo 44, Empoli* e Salernitana 38, Lecce 32, Verona e Spezia 30, Cremonese* 24, Sampdoria* 17

UNA PARTITA IN MENO *