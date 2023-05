Sarri, che rivelazione sul futuro: “Possibili offerte dall’estero, ma ecco cosa ho risposto”

A sorpresa, Maurizio Sarri parla anche del suo futuro in conferenza stampa rivelando delle possibile offerte dall’estero

Nello show in conferenza stampa dopo Lazio-Lecce, Maurizio Sarri addirittura parla del suo futuro. Una considerazione inaspettata che parte dalla Champions League e la questione pressioni.

L’allenatore biancoceleste rivela delle possibili offerte dall’estero, arrivate attraverso un procuratore: “II pubblico meriterebbe la Champions, ci pacerebbe potergliela regalare. Ci stiamo provando e loro ci stanno aiutando perché lo stadio degli ultimi tempi è roba seria. Io la squadra la difendo non a livello privato, magari pubblicamente. E quando parlo con voi, sinceramente di voi non me ne frega nulla. Cerco di utilizzarvi per far arrivare dei messaggi, alla squadra o al pubblico. Il legame forte deve essere con la Lazio nella sua globalità, uno si deve innamorare di Formello, del cuoco e del magazziniere, si deve innamorare dei giocatori e dei tifosi, di Olympia. Poi c’è il giorno in cui vedi la maglia e ti identifichi. Parlando con un procuratore, mi diceva che ci potevano essere offerte estere importanti, ma gli ho risposto chenon me ne importa nulla. Poi le cose possono sempre cambiare, ma ora la penso così”.