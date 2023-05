Record di presenze nella Roma: la classifica di giocatori e allenatori con più partite

Andiamo a scoprire chi sono i giocatori con più presenze e gli allenatori con più presenze nella storia della Roma.

Nella storia della Roma ci sono giocatori e allenatori che hanno scritto pagine importanti per il club giallorosso.

Andiamo a vedere quali sono sia i giocatori sia gli allenatori con più presenze in giallorosso.

Giocatori con più presenze

Per quanto riguarda i calciatori, al primo posto troviamo Francesco Totti; l’ex capitano giallorosso ha scritto pagine di storia importantissime per il club giallorosso.

Nella sua carriera non ha indossato nessuna maglia diversa (tranne quella della nazionale) da quella della Roma. Una storia d’amore lunga più di vent’anni con Totti che ha indossato la maglia giallorossa per ben 785 partite.

Al secondo posto troviamo un’altra leggenda della Roma, un altro giocatore che non sarà mai dimenticato dal popolo giallorosso.

Parliamo di De Rossi, l’unico (probabilmente) in grado di ereditare la fascia di capitano di Totti senza creare polemiche o divisioni.

Il centrocampista, uno dei più forti che ci siano stati a livello europeo, ha vestito la maglia della Roma per 616 partite.

Al terzo posto, con 455 presenze, troviamo Giacomo Losi; difensore tra i migliori della sua epoca ha giocato quasi sempre con la maglia della Roma.

Per la sua appartenenza e la sua capacità di difendere, al meglio i colori giallorossi, veniva soprannominato “Core de Roma” e questo come testimonianza di quanto sia stato amato dalla tifoseria giallorossa. In quarta posizione troviamo Sergio Santarini con 439 presenze

A quota 437, invece, troviamo Giuseppe Giannini soprannominato “Principe“; centrocampista di grande talento, è stato senza nessun dubbio uno dei giocatori più amati dal pubblico della Roma.

Per la sua incredibile qualità tecnica poteva giocare sia da regista ma anche da trequartista alle spalle della punta; era un centrocampista completo.

Allenatori con più presenze

Passiamo, ora, agli allenatori e al primo posto di questa speciale classifica troviamo Nils Liedholm, conosciuto nel mondo del calcio con il soprannome “Barone“.

L’ex allenatore ha allenato la Roma per ben quattro volte per un totale di 430 partite sulla panchina giallorossa.

E’ stato un tecnico rivoluzionario e, alla bacheca giallorossa, ha portato ben quattro trofei (un campionato e tre Coppe Italia).

Al secondo posto troviamo un tecnico che ha vissuto periodi di amore e odio (sportivo ovviamente) sulla panchina della Roma; stiamo parlando di Luciano Spalletti, l’allenatore capace di riportare uno scudetto a Napoli.

Sotto la sua guida, la Roma esprimeva senza dubbio un tipo di calcio che riusciva ad essere bello e concreto.

Due come Totti e Dzeko hanno vissuto anni fantastici, dal punto di vista realizzativo, con Spalletti.

Il tecnico, tra la prima e la seconda esperienza, si è seduto sulla panchina giallorossa per ben 297 volte.

Al terzo posto troviamo Fabio Capello, l’allenatore del terzo scudetto giallorosso; il tecnico ha guidato la Roma 241 volte ma resterà, per sempre, nel cuore dei tifosi per quella straordinaria stagione in cui i giallorossi si sono laureati campioni d’Italia.

Sotto la sua guida la Roma praticava un bel calcio e, cosa ancora più importante, cercava di dominare la partita indipendentemente dal tipo di avversario che si andava a trovare di fronte.

Con 176 presenze sulla panchina della Roma, al quarto posto, troviamo Helenio Herrera; parliamo di un tecnico che sapeva entrare nella testa dei giocatori e motivarli al massimo.

Chiedeva anche il supporto del pubblico (in questo ricorda Mourinho) per aiutare la squadra a raggiungere risultati importanti. Con la Roma ha vinto una Coppa Italia.

Classifica completa presenze rosa attuale

Passiamo ora ai giocatori della Roma con più presenze all’interno di questa stagione stilando una top dieci.

Rui Patricio: 47 presenze

Abraham: 47 presenze

Cristante: 46 presenze

Mancini: 45 presenze

Matic: 44 presenze

Ibanez: 42 presenze

Smalling: 42 presenze

Pellegrini: 42 presenze

Zalewski: 41 presenze

Belotti: 39 presenze

El Shaarawy: 38 presenze

Spinazzola: 36 presenze

Dybala: 35 presenze