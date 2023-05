Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 13 maggio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 13 maggio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 13 maggio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ dedica la prima pagina all’allenatore nerazzurro: “INZAGHI INTER MIA”. Il tecnico romagnolo ha superato le difficoltà e si è preso la finale di Coppa Italia e un pezzo di finale di Champions League, lavoro che dovrà completare martedì. Per l’altra metà di Milano: “Pioli strizza il Milan“. Inoltre, anche in casa Juventus la situazione non è delle migliori: “I tormenti di Vlahovic“. Il taglio alto è dedicato al CT della Nazionale: “Mancini: i nostri club in Europa aiutano la mia Nazionale”. Gli altri titoli di giornata: “Avanti Spalletti“; “Milinkovic salvaLazio, acciuffa il Lecce. Oggi sfida Sousa-Gasp”.

Il ‘Corriere dello Sport’ apre sul futuro di Spalletti: “LUCIO, FIRMA QUI”. L’incontro tra il tecnico toscano e Aurelio De Laurentiis sembra essere andato per il meglio. “Il presidente offre 2 anni in più e garanzie tecniche”. Ampio spazio anche ai biancocelesti: “Milinkovic salva Sarri, Lazio frenata dal Lecce”. L’euroderby, intanto, è già dietro l’angolo: “Milan e Inter con la testa a martedì”. Infine, ecco la Roma: “Mou a Bologna con i bambini”.

‘Tuttosport’ mette in prima pagina i dubbi dei giocatori della Juventus: “CONTRO TUTTO E CONTRO TUTTI”; “Col Siviglia l’ennesimo torto arbitrale, i giocatori della Juve sono furibondi”. Il taglio alto, invece, è dedicato al Torino: “Torneremo ad Amsterdam e col Toro ci tornerò pure io”. Gli altri titoli di giornata: “Sinner e Fognini infiammano Roma”; “Bagnaia-Marquez, ora volano i vaffa”; “Bais Imperatore sul Gran Sasso”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di sabato 13 maggio 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

Il quotidiano ‘AS’ titola “INCASABLES”, il Real Madrid torna in campo, ma con la testa al ritorno della semifinale di Champions League contro il Manchester City. ‘A Bola’, invece, dedica la prima pagina al Benfica: “6 MILHOES A SONHAR!”. Il club portoghese è ad un passo dal titolo nazionale.