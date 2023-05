Mkhitaryan trascina nonostante l’età: l’Inter si gode il suo jolly

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter di Simone Inzaghi, si sta dimostrando un protagonista di assoluta importanza: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, che stasera sfiderà il Sassuolo in occasione della 35esima giornata del campionato italiano di Serie A, dovrebbe continuare a fare affidamento dal primo minuto sul profilo di Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno arrivato nell’ultima estate di calciomercato a parametro zero.

L’originario di Yerevan, dopo la sua esperienza culminata con la vittoria della Conference League con la maglia della Roma, è diventato un protagonista di assoluta importanza anche nell’Inter di Simone Inzaghi, soprattutto in seguito all’infortunio di Marcelo Brozovic a cavallo fra fine settembre e inizio ottobre. Con l’arretramento di Calhanoglu infatti, il tecnico della Beneamata ha optato, senza timori, sull’armeno per il ruolo di mezz’ala ed ha avuto, e sta avendo, risposte davvero molto importanti, basti pensare all’ultima gara, la semifinale di Champions d’andata contro il Milan, dove Mkhitaryan è andato anche a segno in occasione dello 0-2 in quella che è forse la doppia sfida più delicata per i club meneghini da 20 anni a questa parte.

Inter, nonostante l’età Inzaghi ha trovato il suo stakanovista

Si può dire che Henrikh Mkhitaryan è, a tutti gli effetti, uno stakanovista. Il centrocampista armeno infatti, finora, ha collezionato ben 46 presenze in questa stagione infinita per l’Inter di Simone Inzaghi. Una vera e propria garanzia per la Beneamata che, in tutte le competizioni, ha potuto fare totale affidamento sull’ex giocatore del Borussia Dortmund. Inoltre ci sono i gol pesanti.

In Serie A, le reti messe a segno da Mkhitaryan sono tre e tutte pesanti come il buzzer contro la Fiorentina in trasferta, o i gol che hanno dato il vantaggio ai nerazzurri con Udinese e Lecce. Per ultima, ma non per importanza, la condizione fisica dell’armeno. Mkhitaryan infatti, nell’arco della stagione, non ha visto diminuire bensì aumentare la caratura delle sue prestazioni, importanti, di personalità e decisive in questo delicatissimo finale di stagione per l’Inter.