Lukaku si gode la doppietta: messaggio Champions a Inzaghi

L’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il netto successo ai danni del Sassuolo in quel di San Siro

È tornato Big Rom. Romelu Lukaku sta migliorando giorno dopo giorno la sua condizione fisica e la doppietta siglata questa sera contro il Sassuolo lo dimostra pienamente. Il recupero dell’ex Chelsea era fondamentale per la ‘Beneamata’, che aveva bisogno del suo apporto in avanti.

Sia in termini di gioco di squadra che, ovviamente, di gol. La società nerazzurra, dal canto suo, sta riflettendo sul da farsi, ma bisognerà vedere anche quale decisione prenderà il nuovo allenatore dei ‘Blues’ Mauricio Pochettino. Il centravanti belga, al termine della sfida odierna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’, commentando così la sua prestazione e quella del gruppo: “Sono contento, abbiamo vinto. Ogni volta che giochiamo in casa contro il Sassuolo, ci danno tanto fastidio. Inzaghi ha detto che oggi era importante vincere, era un match point per i primi quattro posti. Dobbiamo continuare in questo modo, perché stiamo facendo bene“.

Inter-Sassuolo, Lukaku: “Ho tanta voglia di giocare martedì”

Il classe ’93 ha aggiunto: “Sulla condizione fisica si può sempre migliorare, ma adesso stiamo tutti bene. Dobbiamo continuare così, possiamo vincere due trofei. Ogni giocatore dà il suo per la squadra. Martedì abbiamo una partita davvero difficile, dobbiamo prepararci per quello. Giochiamo in casa“.

Chiosa sul ritorno della semifinale di Champions League contro il Milan, che andrà in scena il prossimo martedì: “Ho tanta voglia di giocare martedì come tutti quanti, ma decide il mister. L’Inter è la cosa più importante per me, se serve ci sono. Io cerco sempre di dare il massimo“.