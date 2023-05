Le big inglesi non mollano, le ultime su Caicedo | CM.IT

Il centrocampista del Brighton, Moises Caicedo, resta uno dei nomi più caldi del mercato britannico

Atteso domani dalla delicata sfida in casa dell’Arsenal, il Brighton affronterà i ‘Gunners’ con un “nemico” in meno e con un’arma in più: Moises Caicedo. Lo scorso gennaio, il centrocampista dell’Ecuador chiese ufficialmente la cessione e la squadra più vicina ad acquistarlo fu proprio quella allenata da Mikel Arteta, che si spinse fino ad 80 milioni di euro per lui.

Nonostante le turbolenze invernali, il mediano 21enne è rimasto uno dei punti fermi di Roberto De Zerbi, ringraziato pubblicamente dal suo agente ai microfoni di Calciomercato.it. Lo scorso marzo, Caicedo ha firmato un rinnovo fino al 2027 con opzione per un’ulteriore stagione. Una firma che non ha scoraggiato affatto le corteggiatrici.

Le big non mollano Caicedo: le tappe dell’agente

Dopo aver assistito all’Olimpico a Roma-Bayer, l’agente del calciatore, secondo quanto appreso da Calciomercato.it ha fatto tappa in Inghilterra. Ogni discorso sul futuro verrà, tuttavia, approfondito in maniera concreta a fine stagione.

L’unica certezza, al momento, è che Arsenal, Chelsea e Liverpool restano vigili sul calciatore. Tra Caicedo, Rice e Ugarte, il mercato dei centrocampisti in Inghilterra sembra destinato ad infiammarsi, senza dimenticare Jude Bellingham, che sembra tuttavia sempre più vicino al Real Madrid.