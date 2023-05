Il Barcellona lo molla subito, sulla strada dell’Inter c’è la Roma

Finale di stagione tutto da vivere per l’Inter che però guarda già al futuro: i nerazzurri vogliono rinforzi scudetto, sfida alla Roma

Una possibile sfida di mercato sull’asse Roma-Milano, in attesa di capire quale sarà il futuro di José Mourinho e se, soprattutto, sarà ancora sulla panchina giallorossa.

La stagione sta per volgere al termine ed i club di Serie A sono già al lavoro in ottica calciomercato. Inter e Roma, in particolar modo, andranno a caccia di rinforzi nel reparto arretrato ed un nome interessante in tal senso potrebbe essere quello di Samuel Umtiti, classe ’93 attualmente in forza al Lecce ma il cui cartellino è ancora di proprietà del Barcellona.

In terra salentina, dopo la clamorosa operazione condotta dal dg giallorosso Pantaleo Corvino, il difensore francese è tornato a far vedere le sue importanti doti tecniche, confermando di poter giocare con continuità anche ad alti livelli. Finora ha giocato ventidue partite con la maglia della squadra di Baroni, affermandosi tra i protagonisti della stagione che sta portando i pugliesi alla salvezza.

Calciomercato Inter, sfida alla Roma per Umtiti

A fine anno, scadrà il prestito di Samuel Umtiti che dunque, dovrebbe lasciare Lecce per fare ritorno al Barcellona con cui il difensore classe ’94 ha altri tre anni di contratto.

Il club catalano, dopo aver investito 25 milioni di euro per prelevarlo dal Lione nell’estate del 2016, vorrebbe provare a recuperare almeno parte della spesa. Inter e Roma sarebbero sulle tracce dello stopper francese, ma bisognerà appunto fare i conti con le richieste del Barcellona e anche con le ambizioni dello stesso Umtiti, desideroso di tornare a far bene anche a livello europeo dopo essersi messo alle spalle un periodo difficile, condizionato anche da qualche acciacco fisico di troppo.