CM.IT | Di Francesco: “A Lecce un gruppo sano. Umtiti un leader”

Arrivano le dichiarazioni del giocatore a margine della presentazione di “Dalla Curva Sud al Paradiso”. Ecco le sue parole

A margine dell’evento di presentazione del libro, “Dalla Curva Sud al Paradiso”, del procuratore Pietro Chiodi, ai microfoni di Calciomercato.it è intervenuto Federico Di Francesco.

L’attaccante classe 1994, protagonista con la maglia del Lecce, ha fatto il punto della situazione. Il club salentino è reduce da due vittorie, contro Atalanta, in cui c’è anche la firma dell’esterno, e contro la Sampdoria: “Il bilancio è molto positivo – afferma Di Francesco -, le ultime due vittorie sono la conseguenza di un atteggiamento che abbiamo avuto fin da inizio anno. La sosta arriva nel momento in cui eravamo più in forma ma la utilizzeremo per recuperare energie e per aggiungere ulteriore lavoro a quello che abbiamo fatto. Ora mi godrò la famiglia e poi si ripartirà, un po’ come l’estate, con una nuova preparazione”.

Il Lecce fuori dalla zona retrocessione – “E’ un gruppo sano, con ragazzi che arrivano da diversi paesi – prosegue l’attaccante -. Tutti si sono messi a disposizione, ci capiamo e stiamo bene insieme. Anche il mister è stato bravo a metterci nelle condizioni migliori”.

Lecce, Umtiti e Strefezza valori aggiunti: parla Di Francesco

Leader Umtiti – “Porta leadership ed esperienza – afferma Di Francesco – Si vede che ha giocato in palcoscenici importanti. La speranza è che lui possa tornare a giocare lì, in Champions League. E’ venuto con umiltà ed è da apprezzare”

Strefezza – “Lo conosco bene, migliora di anno in anno. E’ un ragazzo eccezionale, spero che possa crescere ancora di più con il Lecce”.