Esonero Pioli, scelta fatta: il tradimento è saltato

Il tecnico rossonero si sta giocando una grossa fetta di Champions League nel match contro lo Spezia

Sarà un finale di stagione da brividi per il Milan di Stefano Pioli, chiamato ad un ultimo sforzo per cercare di salvare l’intera annata. Dopo la brutta prestazione all’andata contro l’Inter in semifinale di Champions League che ha portato ad una sonora sconfitta, la formazione rossonera ha compromesso il discorso qualificazione.

I tifosi rossoneri dovranno adesso sperare in una rimonta che avrebbe del clamoroso nella gara di ritorno in programma martedì sera a San Siro. Nel frattempo, è in campionato che il Milan si sta giocando in queste ultime giornate un obiettivo altrettanto importante come il piazzamento alla prossima Champions League. Dopo il pareggio della Lazio con il Lecce, i rossoneri potrebbero questo pomeriggio accorciare la distanza sul terzo posto e sorpassare momentaneamente l’Inter.

Da monitorare con grande attenzione l’evoluzione del caso plusvalenze per la Juventus che porterà il prossimo 22 maggio ad una nuova udienza dinnanzi alla Corte Federale d’Appello. Non è infatti escluso che, dopo la cancellazione temporanea dei 15 punti di penalizzazione dello scorso aprile, possa essere decretata un’altra sanzione in termini di punti in classifica per il club bianconero.

Calciomercato Milan, la scelta sull’esonero di Pioli senza Champions League

Ad ogni modo, è comunque concreta la possibilità che il Milan – oltre a non centrare la finalissima di Champions League – possa anche rimanere fuori dai primi quattro posti.

In caso di eliminazione Champions e mancata qualificazione alla prossima, abbiamo chiesto agli utenti di Calciomercato.it nel sondaggio odierno su Telegram cosa dovrebbe fare il club rossonero nei confronti di Stefano Pioli. A trionfare è stata al riconferma del tecnico in panchina, opzione votata dal 46% dei tifosi a riprova del forte legame che si è instaurato lo scorso anno con la vittoria del campionato.

Bocciate dunque le altre ipotesi per la panchina, a partire dal possibile tradimento all’Inter di Antonio Conte scelto al secondo posto con il 24% dei voti. Alle spalle del tecnico leccese al 14% l’ex commissario tecnico della Nazionale Spagnola, Luis Enrique. All’ultimo posto, invece, pari merito con l’8% tra Palladino e Thiago Motta.