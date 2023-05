Ritorno di fiamma per Allegri: riecco Cristiano Ronaldo

L’allenatore toscano potrebbe riabbracciare il forte attaccante portoghese a cinque anni di distanza

Dopo aver condiviso una sola stagione insieme, Massimiliano Allegri e Cristiano Ronaldo potrebbero presto tornare ritrovarsi all’interno dello stesso spogliatoio. Il centravanti portoghese, dopo aver rescisso consensualmente il contratto con il Manchester United lo scorso novembre, ha successivamente accettato la ricca offerta dell’Al-Nassr.

Nonostante i numeri individuali del portoghese siano stati fin qui superlativi, a rendere sotto le aspettative è stato l’organico saudita. Le 12 reti messe a segno in 13 partite di campionato da CR7 non sono state infatti sufficienti per difendere il primato in cima alla classifica. Attualmente, infatti, l’Al-Nassr si ritrova solamente al secondo posto a cinque lunghezze di distanza dall’Al-Ittihad.

Una stagione particolarmente travagliata per la formazione che vede in Cristiano Ronaldo il principale punto di riferimento sotto il profilo tecnico. Dinko Jelicic, nominato allenatore ad interim dopo l’addio improvviso di Rudi Garcia, non è riuscito poi a ricompattare l’ambiente come auspicato dalla proprietà. Da qui è nato un rendimento fin troppo altalenante in campionato che ha portato al crollo verticale in classifica.

Calciomercato Juve, Allegri con Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr

Per cercare di aumentare il livello di competitività della rosa, l’Al-Nassr starebbe pensando ad un allenatore di livello assoluto cui affidare la gestione della prima squadra.

Come riportato nei giorni scorsi da Calciomercato.it, in lizza per la panchina vi sarebbe innanzitutto Leonardo Jardim, attuale tecnico dello Shabab Al Ahli già approvato da Cristiano Ronaldo. L’ex allenatore del Monaco, in ottimi rapporti con l’attaccante portoghese, viene osservato anche dal Fenerbahçe. Anche per questa ragione, l’Al-Nassr avrebbe puntato gli occhi su un altro tecnico già noto a CR7.

Dopo aver timidamente avvicinato José Mourinho senza ottenere in cambio alcuna risposta positiva, la società avrebbe individuato in Massimiliano Allegri un altro profilo assai gradito per la panchina. A riportarlo è stato il noto giornalista Rudy Galetti, il quale ha riferito su Twitter – oltre all’interesse concreto da parte del club nei suoi confronti – anche di un’offerta ufficiale pronta per essere recapitata al tecnico toscano.

Allegri è attualmente legato da un lungo e oneroso contratto con la Juventus, fino al 2025 a 7 milioni netti all’anno. Tornato nell’estate del 2021 alla guida della formazione bianconera dopo il divorzio del 2019, l’allenatore ha davanti a sé ancora due anni di contratto. Nonostante gli alti e bassi vissuti nell’ultima stagione con la tifoseria juventina, il tecnico gode ancora della fiducia da parte della società pronta a riconfermarlo dopo un’annata di non semplice gestione per via delle tante vicende extra campo che hanno coinvolto il club.