La svolta di Cristiano Ronaldo: diventa DS e sceglie l’allenatore | CM.IT

Cristiano Ronaldo sta disputando la sua prima stagione all’Al Nassr, ma nell’aprile scorso ha perso l’allenatore Rudi Garcia: ecco le mosse future

Dopo aver lasciato l’Europa, avendo rescisso il contratto con il Manchester United, Cristiano Ronaldo si è trasferito nel campionato saudita, nello specifico all’Al Nassr, firmando un oneroso contratto valido fino al 2025.

Alla sua prima stagione nella Saudi Professional League, il 38enne fuoriclasse ha realizzato dodici gol in tredici presenze diventando subito capitano della squadra allenata da Rudi Garcia, prima, e Dinko Jelicic, dopo la rescissione consensuale con l’ex allenatore della Roma, tra le altre. Una scelta che ha fatto molto discutere, quella di Ronaldo di lasciare i campionati europei, anche se, in realtà, l’ex calciatore della Juventus non aveva proposte valide, sia economicamente che sportivamente, sul tavolo.

La squadra, che ha pareggiato nell’ultimo turno di campionato contro l’Al Khaleej, terzultimo in classifica, è seconda a quota 57 punti, cinque in meno della capolista Al-Ittihad. Ma, nel frattempo, oltre ad essere impegnata nella corsa al titolo, la squadra di CR7 si guarda intorno per la scelta della futura guida tecnica della squadra. E, in questo senso, potrebbe essere fondamentale proprio il ruolo di Ronaldo, pronto a vestire anche i panni del direttore sportivo. E vi spieghiamo perché.

CR7 si porta l’allenatore da ‘casa’: il profilo di Jardim

Come detto prima, dopo la rescissione consensuale del contratto di Rudi Garcia, l’Al Nassr si è affidato al 49enne allenatore croato Dinko Jelicic. Una soluzione ponte, in attesa del tecnico che guiderà Cristiano Ronaldo e compagni nella prossima stagione.

E, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il nome che è stato già approvato da CR7, a cui il club saudita ha chiesto un parere vista l’enorme esperienza calcisticia, è quello di Leonardo Jardim. Attualmente alla guida dello Shabab Al Ahli, club con cui ha vinto il campionato negli Emirati Arabi Uniti, Jardim è in ottimi rapporti con Ronaldo e condivide con lui anche Madeira: entrambi arrivano dall’isola portoghese. L’ex tecnico del Monaco, però, è anche attenzionato dal Fenerbahçe, il cui futuro sulla panchina dell’altro lusitano Jorge Jesus è in bilico. Dunque, Jardim si troverà presumibilmente davanti ad un bivio: tornerà nel calcio europeo, dove manca dal 2019, oppure accettare la corte dell’Al Nassr e di Cristiano Ronaldo. Vi terremo aggiornati.