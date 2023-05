Rinnovo Leao, una nuova era per il Milan: ora l’esame estivo

Il prolungamento di contratto dell’attaccante può rappresentare una svolta, un cambio di rotta rispetto al passato

Sarà al Milan il futuro di Rafael Leao. L’attaccante portoghese e il club rossonero – come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it – hanno trovato l’accordo per proseguire insieme.

Ormai è davvero solo questione di giorni, per vedere l’ex Lille apporre la firma sul contratto che lo porterà a guadagnare con i bonus sui 6,5/7 milioni di euro netti a stagione (5 milioni la base fissa), fino al 30 giugno 2028. Aumenta anche la clausola, ora da 170 milioni. Un grande affare per tutti, reso possibile grazie alla volontà delle parti di raggiungere un accordo, nonostante le mille difficoltà. Dal caso Sporting ai diversi attori chiamati in causa in questa lunga trattativa, ogni casella di questo puzzle complicato è andato finalmente al suo posto.

E’ sceso in campo Giorgio Furlani ad affiancare Paolo Maldini e Frederic Massara e grazie al pieno supporto della proprietà si è pronti a tagliare il traguardo. Il rinnovo è certamente il primo grande successo di Gerry Cardinale. Al suo arrivo, lo avevano detto tutti: il primo vero grande banco di prova per il nuovo proprietario sarà il contratto di Leao. L’esame è dunque quasi superato e fa sì che i tifosi tornino a guardare al futuro con ottimismo.

Milan, vietato fermarsi: Leao non può restare solo

Il rinnovo di Leao può rappresentare quel cambio di rotta, necessario per tornare davvero grandi. Maldini, lo ha detto, servono rinforzi importanti e mirati per poter essere davvero competitivi in Europa e in Italia.

Con il nuovo contratto di Leao si alza l’asticella, come non era mai stato fatto prima, anche se la firma di Ismael Bennacer, a cifre importanti, superiore ai quattro milioni di euro netti a stagione, aveva lasciato intendere quale potesse essere la strada che si stava iniziando a percorrere. Una strada diversa, da quella che portò all’addio di Donnarumma, Calhanoglu e Kessie. Ora però non bisogna fermarsi, Leao non può essere lasciato solo. Il Milan ha tempo per prolungare i contratti di Hernandez e Maignan (entrambi in scadenza nel 2026), gli altri due grandi giocatori della squadra, ma dal mercato servono rinforzi all’altezza. E con la Champions League tutto chiaramente sarebbe più semplice. Appuntamento, dunque, a questa estate, per un nuovo esame da non sbagliare.