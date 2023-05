“Milan nella bufera”: dopo il derby c’è la ‘rottura’

Il Milan non ha ancora superato la sconfitta Champions contro l’Inter: bufera in casa rossonera, per Maldini i guai sono appena iniziati

Difficile guardare avanti. Il 2-0 subito dall’Inter nell’andata della semifinale di Champions ha complicato i piani per il Milan. I rossoneri sono ora ad un passo da una dolorosa eliminazione e anche in campionato devono invertire il trend per poter partecipare alla prossima edizione della principale coppa europea.

Una situazione non semplice che sta creando malumori tra i tifosi, ma non soltanto. Intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play, il giornalista Maurizio Pistocchi ha dipinto un quadro allarmante per la società rossonera. “C’è bufera nel Milan – ha affermato -. I rapporti tra Maldini, Massara e la proprietà non sono al massimo”. Questo perché, secondo il giornalista, la proprietà chiede dei soldi spesi in estate e della scarsa riuscita di tutti gli acquisti fatti: “Basti pensare ai 35 milioni per De Ketelaere“.

Proprio sul belga Pistocchi afferma di vederlo “disorientato, non ha certezze”. “Ha fatto fatica ad ambientarsi – aggiunge – e Pioli fatica a fidarsi. Mi aveva ben impressionato ma finora non si è realizzato e in Italia non è la prima volta che accade”.

Milan, Pistocchi contro Pioli: “Decisioni sbagliate”

Ma non c’è solo il rapporto tra dirigenza e proprietà a finire nelle dichiarazioni di Maurizio Pistocchi che commenta anche alcune delle scelte fatte da Stefano Pioli, non certo indovinate.

“Il Milan ha fatto le partite migliori quest’anno quando ha aggredito. E’ questa la sua identità. Un conto però – aggiunge – è avere Leao che ti ribalta l’azione velocemente, un altro e non averlo. In questo caso serve un piano diverso”.

Ad esempio potrebbe esserci Saelemaekers in posizione diversa: “Contro il Napoli è stato devastante. Se giochi a tre potrebbe essere uno dei tre. Inutile dirlo ora: l’allenatore ha preso delle decisioni che non hanno pagato”. Ora però c’è ancora tempo per rimediare, basta fare scelte diverse: “C’è ancora possibilità di rimontare, non è affatto scontata”. E magari con un Leao in più, la rimonta non sarebbe così impossibile. Ma intanto c’è da risollevarsi e ritrovare la serenità dopo una notte da incubo.