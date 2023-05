Lazio, Sarri non butta il pareggio: “Punto che può tornarci utile”

La Lazio acciuffa il pareggio in pieno recupero ed evita la sconfitta con il Lecce: un risultato che non può far fare i salti di gioia a Maurizio Sarri

Un palo che grida vendetta ed un pareggio arrivato a tempo quasi scaduto: così la Lazio ha evitato il ko interno con un Lecce in grande serata.

Non fa drammi Maurizio Sarri, comunque soddisfatto della reazione della sua squadra come dichiarato ai microfoni di Dazn a fine partita: “Abbiamo pareggiato in pieno recupero, è un punto che può tornarci utile al termine di una partita con aspetti positivi e negativi. Abbiamo avuto una reazione veemente rispetto al passato, l’aspetto negativo è l’approccio del secondo tempo”.

La Lazio fa anche i conti con un pizzico di sfortuna: “Ritroviamo Milinkovic Savic ed Immobile ed è importante, ma è un periodo in cui non ci gira nulla, se avessimo pareggiato cinque minuti prima forse avremmo vinto. La scaltrezza per gestire il risultato è un problema di vecchia data per questa squadra, ma in questo momento paghiamo tutto. Bisogna cercare di limitare le negatività per fare un finale di stagione che ci porta all’obiettivo”.

Lazio-Lecce, le parole di Sarri nel post partita

Sulla palla persa da Luis Alberto che ha dato vita al gol del momentaneo 1-2: “In Italia c’è la brutta abitudine di contare i gol subiti con l’uscita da dietro e non quelli fatti”.

Infine, un passaggio sugli infortuni di Vecino e Cataldi: “Vedendoli in allenamento c’è la sensazione che Vecino sia leggermente più vicino al recupero”