HIGHLIGHTS | Milinkovic-Savic evita il peggio: solo un punto per la Lazio contro il Lecce

La trentacinquesima giornata del campionato di Serie A si apre col pareggio ottenuto dal Lecce sul campo della Lazio

Una doppietta di Oudin illude i salentini che per questione di minuti non sono riusciti ad espugnare l’Olimpico, portando a casa comunque un punto utile in chiave salvezza. Evitata la quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate per la Lazio.

La partita si mette subito in salita per la Lazio che rischia di andare sotto dopo poco più di 20′ di gioco, quando Maresca concede un calcio di rigore al Lecce per un fallo di Hysaj ai danni di Blin. Dal dischetto si presenta Strefezza che calcia rasoterra, ma angola troppo, spedendo la sfera a lato. Un errore che rischia di costare caro ai salentini, anche perché la Lazio prende coraggio e al 34′ sblocca il risultato. Palla in verticale perfetta di Luis Alberto per Immobile che da due passi batte Falcone, tornando a segnare su azione dopo quasi tre mesi.

La Lazio sembra in grado di poter gestire, va anche vicina al 2- 0 con Milinkovic-Savic fermato solo da Falcone, ma proprio prima dell’intervallo il Lecce riprende la partita con Oudin a trovare il jolly vincente con un tiro preciso dalla distanza al termine di una azione ben costruita dalla squadra di Baroni. Ad inizio ripresa il Lecce prova a fare la partita e viene premiato: al 51′ Strefezza approfitta di una ingenuità di Luis Alberto, serve Oudin che non restituisce la sfera al compagno, facendo invece partire un altro tiro imprendibile per Provedel.

Il gol del vantaggio ospite taglia le gambe alla Lazio che per molti minuti fatica a costruire. Poi ritrova spazi e crea più di un pericolo dalle parti di Falcone che al 76′ si supera, intervenendo su Immobile a distanza ravvicinata. Nel finale lo stesso Falcone chiude la porta sugli sporadici e un po’ confusionari tentativi della Lazio che nel finale deve fare i conti anche con la sfortuna, con Pedro che calcia a botta sicura sul palo. Un pareggio inseguito a lungo e acciuffato in pieno recupero, con l’inzuccata vincente di Milinkovic-Savic a chiudere un’azione insistita della squadra di Sarri, che evita così la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite.

Lazio-Lecce: highlights, tabellino e classifica

LAZIO-LECCE 2-2

34′ Immobile (LA), 45+2′ e 51′ Oudin (LE), 90+4′ Milinkovic Savic (LA)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 83, Juventus 66, Lazio* 65, Inter 63, Milan 61, Atalanta 58, Roma 58, Fiorentina 46, Udinese 46, Bologna 46, Monza 46, Torino 46, Sassuolo 44, Empoli 38, Salernitana 35, Lecce* 32, Verona 30, Spezia 27, Cremonese 24, Sampdoria 17

A breve gli highlights della partita