Lazio-Lecce, tensione alle stelle tra compagni di squadra: il gesto è evidente

Durante il match dell’Olimpico Luis Alberto rimprovera in maniera pesantissima Hysaj per il fallo da rigore

Momenti di tensione, che per certi versi stava per assumere i contorni di uno psicodramma. Perché all’Olimpico tra il 20′ e il 24′ si sono vissuti attimi a nervi tesi tra la Lazio e la panchina del Lecce, ma anche all’interno della squadra biancoceleste.

La partita è potenzialmente decisiva per la corsa Champions League e la squadra di Sarri sa di non poter assolutamente fallire stavolta. Una partita bloccata, che però in torno al 20′ si accende per le proteste laziali su un secondo giallo non concesso dall’arbitro Maresca a Banda. Pochi secondi dopo arriva invece l’ingenuità di Hysaj che atterra Strefezza e porta il direttore di gara a concedere il rigore. Un errore grave dell’albanese, con l’avversario spalle alla porta e il pallone che andava verso l’esterno. E Luis Alberto non ha esitato a sottolineare la brutta giocata del compagno: la reazione dello spagnolo è stata evidente. Il 10 della Lazio urla letteralmente in faccia a Hysaj rimproverandolo, anche con una gestualità piuttosto marcata. Di protesta. Inusuale, a dire la verità. Segno che il momento è decisivo.

Fiato sospeso dell’Olimpico, che poi però esplode al tiro fuori di Strefezza dal dischetto che salva i biancocelesti. E non a caso tutto lo stadio esulta, ma soprattutto tutta la panchina che salta dai seggiolini, Sarri compreso ad alzare le braccia al cielo. Anche questo abbastanza inconsueto per un allenatore.