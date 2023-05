Juventus-Milan, UFFICIALE: svelata anche la data

Grande classica Juventus-Milan, svelata la data: c’è il comunicato ufficiale

In attesa di concludere la stagione e di capire quali saranno le sorti della Juventus per la prossima annata, il club bianconero guarda al 2023-2024 e ha già ufficializzato tre amichevoli di altissimo livello che si giocheranno negli Stati Uniti.

I bianconeri parteciperanno al Soccer Champions Tour 2023 con gare in Florida e California e affronteranno Real Madrid, Milan e Barcellona. Le date sono già state ufficializzate dalla società piemontese, così come le sedi delle partite. 22 e 27 luglio e 2 agosto, con le prime due partite in California e l’ultima in Florida.

Questo il calendario completo:

22 Luglio: Juventus vs Barcelona al Levi’s Stadium di San Francisco

27 Luglio: Juventus vs Milan al Dignity Health Stadium di Los Angeles

2 Agosto: Juventus vs Real Madrid al Camping World Stadium di Orlando