Inter spiazzata: “Sogno la Juventus sin da bambino”

L’annuncio spegne l’entusiasmo dei nerazzurri a caccia dell’erede di Handanovic, nuove possibilità di mercato a giugno e un grande scoglio nel mezzo

L’Inter è tornata a correre veloce in Champions League come anche in campionato, tanto che gli ultimi risultati maturati nelle due competizioni accrescono il bottino positivo del periodo conclusivo di questa incredibile stagione.

Ad aver rispettato i pronostici è stato sicuramente il portierone André Onana il quale, dopo una naturale contesa del posto da titolare con il capitano Samir Handanovic è riuscito a convincere con prestazioni convincenti il tecnico Simone Inzaghi inizialmente propenso alla coesistenza dei due. Il camerunese è oggi tra i migliori nel suo ruolo a livello europeo, dando grande dimostrazione di leadership e rispecchiando alla perfezione i canoni del portiere moderno. Rapido, bravo coi piedi e intelligente nelle giocate, Giuseppe Marotta non può che esserne entusiasta. Anche perché, come noto, era stato prelevato dall’Ajax a parametro zero generando una netta plusvalenza. In caso di cessione, infatti, potrebbe portare nelle casse nerazzurre almeno 40 milioni di euro. Ma l’Inter non vuole sbilanciarsi e rigetta tutte le avances giunte dal Chelsea, in Premier League, alla disperata caccia dell’erede di Edouard Mendy. Tra la sua uscita di scena e il dubbio rinnovo di Handanovic, comunque, la dirigenza potrebbe entrare in una fase di stallo da evitare in virtù delle necessità della prossima stagione. Così, per correre ai ripari, Marotta e Ausilio hanno valutato nuovamente i profili di due talenti in ascesa del calcio italiano: Guglielmo Vicario e Marco Carnesecchi.

Calciomercato, Carnesecchi lancia la sua preferenza: Inter tagliata fuori

Sul secondo, in particolare, ci sarebbero le attenzioni di tante altre grandi realtà nostrane. Prima fra tutte la Juventus che proprio di recente ha ricevuto un elogio speciale da parte dello stesso Carnesecchi.

“Non smetto mai di sognare, perché farlo è gratis. Non so cosa mi riserverà il futuro ma se dovessi parlare di Juventus… È la squadra che tifo sin da quando ero bambino“, ha dichiarato il calciatore ai microfoni di ‘Sky Sport’. Indizio importante. Eppure il suo trasferimento non dipende certo dalla sua volontà esclusiva: “Io sono un giocatore dell’Atalanta per cui dovrei parlarne con loro, mi troveranno a completa disposizione“. Non resta che attendere l’apertura della finestra di mercato, una volta che Carnesecchi avrà fatto rientro a Bergamo dal prestito alla Cremonese. In ogni caso, l’Inter sembra comunque essere una seconda scelta.