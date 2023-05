Enigma Leao, l’ultimo post divide il web

Nuovo enigma attorno a Rafael Leao, l’annuncio sui social dell’attaccante portoghese divide il web

“Ogni cosa a suo tempo, mai correre contro il tempo”. Questo l’enigmatico annuncio su Instagram che Rafael Leao ha deciso di pubblicare.

Il nome del portoghese è uno dei più chiacchierati della settimana. Sia in ottica infortunio sia in ottica rinnovo. L’infortunio patito lo scorso fine settimana contro la Lazio, ha costretto il portoghese a saltare il match contro l’Inter, valevole per l’andata delle semifinali di Champions League. Per il ritorno di martedì, con il Milan chiamato a fare l’impresa, il portoghese potrebbe però farcela. Lo stesso Pioli ha infatti sottolineato come per la sfida di martedì il portoghese potrebbe recuperare.

Nel frattempo però di Leao si è parlato anche di rinnovo. La firma è davvero ad un passo: l’accordo è stato raggiunto e ora sembra mancare soltanto l’ufficialità. E in questo senso forse è da interpretare il post pubblicato sui social dal portoghese. Una firma che può arrivare a tempo debito. Allo stesso modo però il post potrebbe essere interpretabile in merito alla mancata presenza del portoghese con lo Spezia. Nella sfida di domani Leao non sarà della partita, ma potrebbe appunto tornare con l’Inter: da qui il fatto “Mai correre contro il tempo”.