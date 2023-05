Botta e risposta con la Curva Juve: Adani reagisce agli insulti

L’opinionista era presente all’Allianz Stadium per seguire e commentare da bordocampo il match contro il Siviglia

E’ arrivata la tanto attesa risposta da parte di Daniele Adani dopo gli insulti ricevuti ieri sera all’Allianz Stadium in occasione di Juventus-Siviglia. Come riportato da Calciomercato.it, infatti, l’ex difensore centrale era stato infatti accolto da fischi assordanti e cori poco piacevoli provenienti dalla Curva Sud bianconera.

Al termine dell’incontro, però, non si è fatta attendere la risposta dello stesso Adani, il quale ha cercato di evidenziare soprattutto quanto di buono gli ha regalato il match vissuto a bordocampo: “E’ stata una grandissima serata, molto emozionante, vibrante. Devo ringraziare tutte le persone che hanno lavorato all’Allianz Stadium, i tecnici, tutte le persone che hanno lavorato anche fuori, anche la gente che è stata così carina ad accogliermi al parcheggio. Tutti i tifosi della Juve, mi ha fatto piacere fare delle foto e scambiare quattro chiacchiere con voi“.

Come sottolineato dall’opinionista, non sono mancati messaggi poco ‘accoglienti’ per la sua presenza allo Stadium: “Poi c’è stato anche qualcuno che non la pensava così, pazienza. L’importante è che è stata una grande serata di calcio, il calcio al centro di tutto, portiamogli rispetto. Il senso del mio lavoro è questo e sono contento di averlo fatto col solito umore, la solita passione, il solito entusiasmo. Grazie a tutti, l’obiettivo è sempre arrivare al cuore e alla testa delle persone, non smetterò mai di farlo “.

Juve-Siviglia, si decide tutto al ritorno dopo il pareggio dell’andata

Per quanto riguarda il match, a salvare la serata bianconera è stato invece il gol di Gatti su assist di Pogba arrivato allo scadere.

Una partita che di certo non era iniziata nel migliore dei modi, con la squadra di Allegri già sotto di una rete al 26′ per la marcatura di uno scatenato En Nesyri. Contro un Siviglia reduce da una stagione sin qui deludente, probabilmente i tifosi bianconeri si sarebbero aspettati – tra le mura amiche – una prestazione di personalità superiore da parte dei loro calciatori. Ad ogni modo, in vista del ritorno di settimana prossima, la semifinale rimane apertissima.