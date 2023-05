Terremoto plusvalenze in Serie A: “Usciranno altre squadre oltre la Juve”

La Juventus non sarebbe l’unica società a rischiare per la questione plusvalenze: l’allarme di Carnevali, ad del Sassuolo

Il calcio italiano ha vissuto e sta vivendo un anno di grandi stravolgimenti, colpi di scena e – purtroppo – inchieste. Al centro è finita la Juventus in particolar modo, tra la penalizzazione, le ammende e i deferimenti per i membri del CdA. La classifica, a 4 giornate dalla fine, è sostanzialmente ancora sub iudice, così come lo è in serie B.

I bianconeri, però, non sono gli unici finiti al centro di indagini e acquisizioni di documenti, vedi Lazio, Roma e Salernitana ad aprile. Un fascicolo e una indagine che avranno bisogno ancora di un po’ per vedere la propria fine dopo i blitz nei centri sportivi. Intanto i prossimi giorni saranno fondamentali per la Juventus: il 22 maggio è in programma la Corte Federale d’Appello che deciderà la probabile nuova penalizzazione. Ma la questione plusvalenze non sembra finita qui. A riaccendere l’allarme in maniera prepotente è stato Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, nel corso de ‘Il Foglio Sportivo a San Siro’: “Beh, di società ne sono state coinvolte tante e penso ce ne saranno tante di più. Noi non siamo preoccupati, penso la procura federale farà il suo percorso. L’importante è fare le cose con correttezza”, riporta ‘Tuttosport’.

Plusvalenze, l’allarme di Carnevali. E su Frattesi: “Ha tante richieste”

Una sorta di avviso ai naviganti, che qualcosa potrebbe presto accadere. La questione plusvalenze in ogni caso continuerà a essere al centro dell’attenzione, oltre che delle indagini delle varie procure.

L’ad del Sassuolo Carnevali ostenta tranquillità sul tema, e intanto si prepara al mercato estivo. Tanti i big neroverdi che interessano in Italia e non solo, a partire da Davide Frattesi, da tempo nel mirino della Roma e proprio della Juventus. “È uno dei giocatori più richiesti da club italiani e anche dalla Premier League – conferma – . Anche per Berardi, abbiamo avuto in passato tante offerte e se si ripresenteranno faremo le giuste vaultazioni”. Infine sul suo futuro: “Io in un grande club? Sono già in un grande club”.