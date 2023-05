Standing ovation Bove: e adesso la Roma pensa al futuro | CM.IT

Serata da sogno per il giovane centrocampista giallorosso, che ha firmato la rete del vantaggio della formazione di Mourinho

Break sull’avversario di petto, dribbling, passaggio ad Abraham e anziché scaricare mentalmente resta nell’azione e la chiude con un rasoterra implacabile. Edoardo Bove ha letteralmente fatto esplodere l’Olimpico con la sua spettacolare rete firmata al minuto ’63, che ha permesso alla Roma di andare in vantaggio contro il Bayer Leverkusen.

L’ennesima, quindi, prestazione da protagonista per il giovane centrocampista giallorosso, tra i migliori in campo anche contro l’Inter e il Monza, lo scorso 3 maggio. La sua è stata una stagione particolare. Ha dovuto sì faticare per avere maggiore spazio, ma ha risposto sempre presente quando è stato chiamato in causa. Mourinho, si sa, lo stima e lo ha anche ricordato in pubblico.

Tiago Pinto, da parte sua, ha voluto fortemente che rimanesse e lo testimonia il rifiuto ribadito al Sassuolo l’ultimo giorno di calciomercato. “Bove vale di più di 8 milioni di euro” il pensiero del gm giallorosso che non ha mai voluto svendere il suo giovane talento, richiesto dai neroverdi ma anche dal Lecce di Corvino.

Roma, applausi per Bove: si può discutere del rinnovo

Ora per Bove si apre una nuova pagina, decisamente la più della sua carriera a tinte giallorosse. Romano e romanista, vanta una lunga lista di estimatori anche per la sua serietà, personalità e carisma.

Ci sono ancora due anni a sancire il futuro insieme tra Bove (sostituito poi dal tecnico portoghese tra gli applausi di tutto lo stadio) e la Roma ma non sarebbe sbagliato pensare di cementare il rapporto impostando il dialogo per arrivare ad un rinnovo con adeguamento. Probabile che presto le parti arrivino a discuterne.