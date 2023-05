Roma-Bayer Leverkusen, le formazioni UFFICIALI: risolto il dubbio Dybala

Le formazioni ufficiali di Roma-Bayer Leverkusen, match di andata della semifinale di UEFA Europa League 2022/23



La stagione è agli sgoccioli e per la Roma è una ultima spiaggia dopo l’altra, in un momento complicatissimo a livello di risultati e condizione fisica. Stasera all’Olimpico spazio a un’altra serata di gala come l’andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Una chance enorme per la Roma, che può centrare la seconda finale europea consecutiva dopo quella di Conference a Tirana vinta col Feyenoord un anno fa. L’obiettivo stavolta è Budapest, il 31 maggio, data dell’ultimo atto del torneo contro la vincente di Juventus-Siviglia.

Le condizioni dei giallorossi però sono tutt’altro che ottimali, perché le assenze in difesa restano tutte: fuori Smalling, Kumbulla e Llorente. Restano quindi solo Mancini e Ibanez di ruolo, ovviamente in campo entrambi, con Bryan Cristante che si prepara a giocare nuovamente in mezzo al terzetto difensivo. A centrocampo si apre quindi il ballottaggio per il posto accanto a Matic: Bove o Camara con il primo favorito. A destra scalpita Celik che potrebbe rilevare Zalewski mentre a sinistra è confermato Spinazzola. In avanti certissimo del posto il capitano Pellegrini, con Abraham riferimento centrale. Ne manca uno, il più importante: Paulo Dybala difficilmente scenderà in campo dal primo minuto. Dentro Belotti e doppia punta, con Pellegrini arretrato a centrocampo.

Per il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, allievo di Mourinho ai tempi del Real Madrid, mancheranno Bellarabi, Lunev, Hudson-Odoi e il grande ex Schick che ha già finito qui la sua stagione. Spazio alla difesa muscolare composta da Tah, Tapsoba, Koussounou, con Hincapie – in passato obiettivo della Roma – esterno. Dall’altra parte Frimpong, temibilissimo in campo aperto e anche lui accostato ai giallorossi, con Andrich e Palacios in mezzo. In avanti il centometrista Diaby, poi Adli e il gioiellino Wirtz.

Le formazioni ufficiali di Roma-Bayer Leverkusen

Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Bayer Leverkusen:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Pellegrini, Matic, Bove, Spinazzola; Belotti, Abraham.

A disposizione: Svilar, Boer, Tahirovic, Zalewski, Camara, Wijnaldum, Volpato, Dybala.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: El Shaarawy, Karsdorp, Kumbulla, Llorente, Smalling.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Koussounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Palacios, Hincapié; Diaby, Hlozek, Wirtz.

A disposizione: Pentz, Lomb, Sinkgraven, Bakker, Mensah, Amiri, Demirbay, Azmoun, Adli.

Allenatore: Xabi Alonso.

Indisponibili: Bellarabi, Lunev, Schick, Hudson-Odoi.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Arbitro: Oliver (Inghilterra). Assistenti: Burt e Betts (Inghilterra). Quarto uomo: Pawson (Inghilterra). Var: Attwell (Inghilterra). Avar: Kavanagh (Inghilterra).

Il calendario della Roma

Dopo la sfida di stasera, la Roma è attesa da una trasferta complicatissima come quella in casa del Bologna: non vincere significherebbe abbandonare definitivamente la lotta Champions in campionato. Giovedì prossimo alla BayArena il ritorno di Europa League, poi lunedì 22 l’impegno casalingo contro la Salernitana. La Serie A dei giallorossi si chiuderà contro Fiorentina e poi Spezia. E nel mezzo, chissà, un altro appuntamento in agenda a Budapest.