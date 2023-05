Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 11 maggio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 11 maggio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 11 maggio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Il primo atto dell’Euroderby è andato e ha visto i nerazzurri vincere per 2-0. La ‘Gazzetta dello Sport’ titola in questo modo: “VOLA L’INTER“; “Milan dominato, derby deciso in 11 minuti”. Questa sera sono chiamate a ripetere quanto fatto di buono dalla squadra di Simone Inzaghi anche Juventus, Roma e Fiorentina: “Assalti finali”. Tre club italiani sono alla ricerca di un ticket per le finali di Europa League e Conference League. Spazio anche al mercato dei bianconeri: “Juve, missione per Vlahovic. E si va avanti sul ds Giuntoli“. Infine, le parole dello ‘Special One’: “Mou cerca la sesta: ‘Roma, ora conta soltanto la coppa”.

Il ‘Corriere dello Sport’ apre così: “REAL SIMONE”; Inzaghi si conferma maestro di coppe e stende il Milan per 2-0 nella gara di andata. Gli altri titoli di giornata: “Juve tra Siviglia e penalizzazione”; “Dybala vuol dare la nona a Mou”; “La Fiorentina sogna un altro ’61”. Inoltre, spazio anche al tennis: “Fognini elimina Murray. Musetti: Roma mi aiuta”.

‘Tuttosport’ dedica la prima pagina al futuro del ‘Fideo’: “JUVE-DI MARIA AVANTI TUTTA!”. L’altro titolo principale riguarda ovviamente i nerazzurri: “Tanta Inter, due salti in finale”. I bianconeri, intanto, sono impegnati su più fronti: “Plusvalenze e stipendi entro maggio” e “Si, Giuntoli è l’uomo perfetto per svoltare”. Gli altri titoli di giornata: “La Samp spera e per Ferrero guai in Calabria”; “Fognini, show d’altri tempi: Murray piegato”, “Ivan, un doppio Toro per sbancare Verona”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di giovedì 11 maggio 2023

All’estero, ‘Sport’ apre con l’annuncio di Sergio Busquets riguardo alla sua volontà di lasciare il calcio al termine della stagione: “UNICO”. Inoltre, dalla Spagna vedono in questo modo la vittoria dei nerazzurri nell’Euroderby: “El Inter tiene pie y medio en la Final”.

In Francia, l’Equipe titola in questo modo sulla vittoria dei nerazzurri nell’Euroderby: “L’INTER EN TROMBE”. Il titolo principale del quotidiano francese, in ogni caso, è “SIX EMOUVANTE”.