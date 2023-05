No Juve, Roma e Inter: De Zerbi, adesso, se lo tiene

Niente da fare per Roma, Juventus ed Inter: ora Roberto De Zerbi può decidere di tenerselo stretto

Alla sua seconda stagione in Serie A ha già siglato sei reti, tutte su azione. Un bottino ottimo per un centrocampista. Ecco quindi che gli occhi di molti club si sono posati, ancor con maggior interesse, su Davide Frattesi.

Il centrocampista del Sassuolo già dallo scorso anno è stato accostato a diverse società italiane e non solo. In particolare forte è l’interesse della Roma, che con il Sassuolo detiene una percentuale sulla rivendita e che quindi potrebbe strappare il centrocampista a costi più contenuti. Frattesi però piace da tempo anche ad altri club, dalla Juventus all’Inter, passando anche per il Milan. Il suo nome infatti è stato accostato a più riprese a tutte queste compagini.

Sassuolo, De Zerbi punta Frattesi: smacco alle italiane

Sulle tracce del centrocampista romano però ci sono anche diversi club inglesi, come confermato anche da Giovanni Carnevali. Se in passato si era parlato di un interesse del Manchester United, ora c’è un’altra squadra particolarmente vigile.

Si tratta del Brighton. I ‘Seagulls’, come riferisce il ‘Mirror’ potrebbero dover cedere due pezzi pregiati del proprio centrocampo nel corso dell’estate. L’ecuadoriano Caicedo e l’argentino Mac Allister piacciono infatti tantissimo alle big d’Inghilterra e non solo. Sul campione del Mondo, infatti, c’è anche la Juve, destinazione da tempo gradita all’argentino. E come possibile rimpiazzo in caso di partenza di (almeno) uno dei due, il Brighton starebbe pensando proprio a Davide Frattesi. Roberto De Zerbi conosce molto bene il calciatore, che sotto la sua gestione neroverde ha sempre giocato in prestito, ma il tecnico ne ha sempre seguito i progressi con grande attenzione. E in caso di cessione di Caicedo e/o Mac Allister, il Brighton avrebbe certamente la possibilità economica di soddisfare le richieste del Sassuolo: un aspetto certamente da non sottovalutare e di cui dovranno tenere conto anche le squadre italiane, da tempo sulle tracce del centrocampista.