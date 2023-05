“Mercato modestissimo”: la sentenza sul Milan non lascia scampo

Critiche pesanti sul calciomercato del Milan, dopo la netta sconfitta subita dai rossoneri di Pioli in Champions League per mano dell’Inter

Il giorno dopo fa ancora più male. I tifosi del Milan si aspettavano ben altro derby, quantomeno molto più combattuto. Invece il campo ha raccontato una storia differente. Tant’è che la squadra di Stefano Pioli è apparsa letteralmente in bambola per buona parte del primo tempo della semifinale Champions d’andata contro l’Inter.

Nel giro di soli tre minuti, Dzeko e Mkhitaryan hanno indirizzato la sfida di San Siro, con la ‘Beneamata’ che si è assicurata un vantaggio molto importante in vista del ritorno, che andrà in scena il prossimo martedì 16 maggio. A pesare parecchio, sicuramente, è stata l’assenza di un certo Rafael Leao, che ha dato forfait al primo round per via di un’elongazione all’adduttore. E i dubbi sulla sua presenza al ritorno non sono pochi. Indubbiamente, senza il grande talento portoghese i rossoneri perdono tantissimo del proprio potenziale. E le alternative valide nella rosa mancano. Proprio su questo aspetto, legato al calciomercato, si è soffermato il noto giornalista Paolo Condò, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo il derby: “Alla fine si torna sempre al modestissimo apporto dato al Milan dalla campagna acquisti. Questo era l’arbitro di Rio Ave-Milan e la squadra era praticamente la stessa di oggi, tolti Donnarumma, Kessie e Romagnoli“.

Milan, Condò: “La squadra aveva bisogno di forze fresche”

Il collega continua: “In questi anni, i giocatori nuovi a parte Maignan sono soltanto Tomori e Giroud. Il nucleo fondante ha fatto una grande crescita, ma aveva bisogno di forze fresche. Perché i calciatori sono arrivati al gancio, come si dice in gergo ciclistico“.

Parole che non lasciano a tante interpretazioni. D’altronde, pedine come Charles De Ketelaere e Divock Origi hanno dimostrato di non essere all’altezza, mettendo a referto numerose prestazioni fin troppo negativo. Evidentemente qualcosa è andato storto nei piani di Paolo Maldini e Frederic Massara e bisognerà assolutamente rimediare la prossima estate in qualche modo.