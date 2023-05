Maxi multa da 15 milioni: annuncio UFFICIALE del Barcellona

La stampa spagnola ha reso pubblica l’inchiesta del fisco che ha coinvolto il club blaugrana

Dopo il ‘caso Negreira’, ecco che un’altra bufera nelle scorse ore si è abbattuta in casa Barcellona. Sulla stampa spagnola, infatti, questa mattina è stata diffusa la notizia relativa ad una multa da 15,7 milioni di euro comminata dall’Agenzia delle Entrate (Hacienda) alla società catalana per presunti pagamenti ai propri calciatori non dichiarati allo Stato.

Come riportato da ‘El Confidencial’, nel mirino vi sarebbero gli esercizi finanziari dal 2015/2016 al 2017/2018. L’inchiesta, chiusa nel luglio 2021, aveva indagato su alcuni possibili pagamenti realizzati dal Barcellona ai propri calciatori e non dichiarati al fisco spagnolo, per mezzo di voli charter e vetture (Audi) come forma di pagamento non dichiarata all’agenzia delle entrate. Secondo la stessa fonte, non sarebbero stati contabilizzati correttamente – inoltre – le liquidazioni nei confronti di Arda Turan, Alex Song,, Edgar Ié e Arno Trebesinger.

Maxi multa, la risposta UFFICIALE del Barcellona

A queste accusa, non si è certo fatta attendere la risposta del Barcellona, il quale ha immediatamente rilasciato un comunicato ufficiale.

Il club blaugrana ha ammesso di essere stato oggetto di un’ispezione chiusa nel luglio del 2021, la quale non ha però portato ad alcuna sanzione in riferimento alle irregolarità riportate dall’articolo de ‘El Confidencial’. “Le sanzioni di cui parla l’articolo – ha spiegato il club blaugrana – e che sono state impugnate dinnanzi al Tribunale Economico Amministrativo Centrale, fanno riferimento ad un altro tema, come il trattamento fiscale dei pagamenti realizzati agli agenti dei calciatori”.

“A questo proposito – ha poi proseguito il Barcellona nel suo comunicato ufficiale – il club intende sottolineare che nell’aprile 2023 il Tribunale Economico Amministrativo Centrale ha accolto i ricorsi presentati dagli avvocati della società, annullando le sanzioni relative all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPF) e all’Imposta sul reddito dei non residenti (Imposta di soggiorno)”.

“Si spera – ha poi chiuso la società – che a breve venga anche annullata la sanzione relativa all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), riferendosi anche al trattamento fiscale dei pagamenti realizzati agli agenti dei calciatori”.