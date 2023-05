La Juventus si ribella: “In campo con la squadra Primavera”

Le vicende giudiziarie adombrano la stagione della Juventus, specialmente per il campionato: “In campo la Primavera”

L’annata dei bianconeri continua ad essere sottoposta ad una variabile enorme, una spada di Damocle grossa come una casa: la nuova penalizzazione dalla Corte federale d’appello e il secondo filone legato alla manovra stipendi.

Per la Juventus fare calcoli sul campionato in corso è estremamente complicato, ed è anche il motivo principale per cui l’obiettivo primario della società sul campo è rappresentato dall’Europa League. Riguardo a questo finale di Serie A, invece, si alzano sempre più numerose le voci di protesta da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori. In questo baillame di polemiche, arriva anche una proposta inattesa.

Juventus penalizzata nuovamente, Pavanello: “La società mandi in campo l’Under 19”

Siamo entrati nell’ultimo mese di campionato e per la Juventus, considerando le vicende giudiziarie in cui è impelagata, è difficile trovare le giuste motivazioni. La proposta che accende le polemiche social.

Roberto Pavanello, giornalista de ‘La Stampa’, sul proprio profilo Twitter ha lanciato una provocazione per questo finale di Serie A dei bianconeri: “Nella giustizia sportiva italiana puoi trovare tutto tranne la giustizia. Fossi alla guida del club, metterei l’Under 19 in campo fino alla fine del campionato. Per fortuna di tutti, non lo sono”. Questa l’analisi e la proposta di Pavanello.

Insomma, quello che si prospetta è un mese infuocato per la Juventus. Da una parte ci saranno gli obiettivi sul campo, dall’altra le questioni giudiziarie con tutte le polemiche che comporteranno. Un mese difficile che, in ogni caso, getterà le base per le prossime stagioni della ‘Vecchia Signora’ e per il futuro del club: a guidare la società verso i prossim obiettivi ci sarà anche un nuovo direttore sportivo.