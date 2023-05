Juventus-Siviglia, infortunio per l’argentino: subito il cambio

Il giocatore degli andalusi è costretto a lasciare il campo per infortunio. Brutta tegola per gli spagnoli

Brutte notizie per il Siviglia. La squadra spagnola, passata in vantaggio a Torino, contro la Juventus, grazie alla rete di En-Nesyri, deve fare i conti con lo stop del suo miglior giocatore.

Gli andalusi al 34esimo della sfida, valevole per la semifinale di andata di Europa League, hanno perso per infortunio l’argentino Ocampos, che qualche minuto prima aveva fornito l’assist vincente per il gol del vantaggio. Guai muscolari per l’esterno, che ha così lasciato il posto a Montiel.