Juve consigliata dallo specialista: “Ecco il segreto per vincere l’Europa League”

Il re di coppa, l’uomo chiamato Europa League, consiglia la Juventus: “Per vincere la competizione bisogna considerarla una priorità”

Questa sera la Juventus gioca la gara di andata della semifinale di Europa League contro il Siviglia: vincere la coppa europea è l’obiettivo principale della stagione bianconera.

Ottenere il successo in Europa League permetterebbe al club piemontese di qualificarsi alla prossima Champions League come testa di serie, elemento di primaria importanza considerando le vicende extra-campo in cui è coinvolta la società. Ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, Unai Emery ha consigliato Massimiliano Allegri su come vincere la coppa: “Considerarla e affrontarla come una priorità al 100% e non come una coppa di Serie B. Alla fine questo spirito fa la differenza”. Inoltre, Emery ha voluto avvisare anche José Mourinho.

Emery avverte le italiane: “Tra Allegri e Mourinho? Occhio a Xabi Alonso”

Il tecnico iberico, specialista nella vittoria dell’Europa League, ha parlato anche della Roma di José Mourinho e delle possibilità delle italiane di sollevare la coppa.

Alla domanda su chi preferisce tra lo ‘Special One’ e Massimiliano Allegri, Unai Emery ha risposto in questo modo: “Impossibile scegliere, perché sono top allenatori. Ma occhio a Xabi Alonso, che a Leverkusen sta dimostrando di avere la stoffa”. Insomma, avvisati subito Mou e i tifosi della Roma. Uno dei fattori in più che ha a disposizione Allegri, tuttavia, è un giocatore molto caro a Emery: Angel Di Maria. “È un vincente nato. Ai tempi del Paris Saint-Germain ho vinto 7 trofei con lui e ricordo una finale decisa da un suo gol. In queste sfide da dentro o fuori è un vantaggio averlo”.

Infine, il tecnico spagnolo ha commentato anche l’interesse della Juventus per Pau Torres, giocatore che ha allenato ai tempi del Villarreal: “È un giocatore magnifico e una persona straordinaria”. L’endorsement di Emery è arrivato, anche se non sarà semplice battere la concorrenza sul difensore spagnolo.