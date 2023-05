Ingaggio top per Milinkovic, l’offerta della Juve surclassa il Milan

Ingaggio top per Milinkovic-Savic: l’offerta della Juventus surclassa il Milan. L’indiscrezione di mercato e tutti i dettagli

Tiene nuovamente banco in casa Lazio il futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Come ormai ad ogni sessione di calciomercato, infatti, Lotito ed il club biancoceleste devono fare i conti con rumors ed indiscrezioni sempre crescenti sul possibile addio del serbo.

Stavolta, però, il centrocampista è in scadenza di contratto tra un anno (giugno 2024) e non sembra intenzionato a rinnovare ulteriormente con la Lazio. Negli ultimi giorni è tornato a parlare il suo agente Kezman: “Abbiamo parlato con il presidente molte volte, mesi fa abbiamo stabilito di lasciare concludere la stagione, poi avremo tutto il tempo per parlare di tutto. Specialmente adesso la Lazio ha bisogno di pace, di essere concentrata sul campo e sulle partite. Questo è il momento in cui i laziali devono stare uniti come mai prima. Quattro partite, quattro battaglie e sono sicuro che la Lazio giocherà la Champions”. Nelle ultime ore si è tornato a parlare con insistenza anche della Juventus, oltre al Milan di Maldini e Massara che è sempre sullo sfondo per il serbo.

Calciomercato Juventus, l’offerta per Milinkovic-Savic

Secondo quanto riportato dal ‘Messaggero’, il club bianconero offrirebbe un quadriennale da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus per Milinkovic-Savic.

Il quotidiano romano rilancia la possibile offerta della Juve per il serbo ad un anno dalla scadenza del contratto con la Lazio. Sul giocatore, come anticipato, è sullo sfondo anche il Milan, che sta monitorando la situazione soprattutto in caso di mancato rinnovo con il club biancoceleste. Staremo a vedere.