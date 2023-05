Grazia a Vlahovic tutto deciso: arriva l’annuncio ufficiale

La Federazione prende una netta posizione in seguito ai continui episodi che stanno macchiando il finale di stagione

Il presidente della FIGC Gravina ha comunicato la sua volontà di trattare lo spinoso caso che ha riguardato l’attaccante serbo della Juventus, Dusan Vlahovic, vittima di epiteti ingiuriosi durante l’ultimo match contro l’Atalanta a Bergamo, nello stesso modo in cui è stato trattato l’episodio di razzismo che ha visto protagonista qualche settimana fa, nell’andata della semifinale di Coppa Italia, Romelu Lukaku.

Quindi anche per l’attaccante bianconero, se il cartellino giallo riportato dopo l’esultanza di protesta contro i cori e le offese ricevute a Bergamo, dovesse portare ad una squalifica dovuta ad una somma di ammonizioni, il presidente della FIGC interverrà con un annullamento della sanzione. Oramai la decisione è stata presa dal presidente Gravina in maniera ufficiale avendo dichiarato “Sulla questione del razzismo negli stadi c’è una competenza politica, etica e di civiltà della quale mi assumo la totale responsabilità, esercitandola ovviamente nei limiti che mi sono consentiti dalla disciplina giuridica e dal buon senso. Che si tratti di Lukaku o di Vlahovic la nostra Federazione è contro ogni forma di razzismo, senza fare alcuna distinzione e per questo se si dovessero verificare le condizioni capitate in passato, attuerò lo stesso metro anche nel caso di Dusan Vlahovic”

Ehsan Poornami